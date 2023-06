Een gehaktstaaf met een pitje waar (misschien) een auto naar is vernoemd

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Schitterend: Pizzeria Hap Wat. De naam fascineert me omdat het een snackbar is. Ze verkopen dan wel Turkse pizza’s, maar de welbekende Italiaanse die je normaliter tegenkomt bij tenten die de naam pizzeria dragen zijn hier niet te vinden. Ook niet bij de vestigingen in Haarlem en Alkmaar, zo leert navraag. Maar goed, Turkse pizza is ook pizza. En een pizzeria die gefrituurde snacks verkoopt ben ik ook nog niet tegengekomen.

Ik hou wel van die tegenstrijdigheden, want imperfectie is voor mij hét bewijs van authenticiteit. Gelukkig kunnen ze hier bij de NDSM-werf nog goed frituren ook. Oké, de frietpatat mocht een halve minuut langer in de frituur, maar de snack waar ik het deze week over wil hebben, was uitmuntend gebakken: de pikanto. Een snack die zo lekker is dat een Japans autobedrijf een auto ernaar vernoemde (dit mag u met een korreltje zout nemen, al hoop ik dat dat ooit het verhaal wordt).

De pikanto is in feite een gehaktstaaf met een pitje, vergelijkbaar met dat van de mexicano, maar de structuur is dikker, steviger, vullender. Over de ontstaansgeschiedenis is gek genoeg weinig te vinden; een snack­fabrikant bracht ’m tien à twintig jaar geleden op de markt als variatie op de gehaktstaaf. Gelukkig verdween ie sindsdien niet meer uit het assortiment, ook niet bij het sympathieke Hap Wat.

Pizzeria Hap Wat Kraanschip Ibisweg 13

ma-vr 11.00-21.45 uur, za-zo 12.00-21.45 uur