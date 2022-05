Een eigen glazenwasserswijk hebben is Billy Careys grote droom

Billy Carey: ‘De drugs verzachtten mijn trauma’s, dat begrijp ik inmiddels wel. Maar drugs ontregelen ook.’ Beeld Eva Plevier

“Ik durf pas sinds kort weer vooruit te kijken. Vroeger dacht ik niet eens na over de dag na morgen en op de echte dieptepunten had ik geen benul van wat ik een uur later zou doen,” zegt Billy Carey (51). “De rust die ik heb gevonden geeft me de ruimte weer over de toekomst na te denken. Dat ik dat kan, heeft veel te maken met de dood van mijn vader.”

Carey staat op om in de pan met soep te roeren die staat te pruttelen op het fornuis in de gemeenschappelijke keuken van de HVO-Queridogroepswoning in Zuidoost waar hij momenteel verblijft. “Mijn vader heeft heel lang en heel veel in mijn kop rondgespookt.”

Op de vlucht

In eerste instantie rakelde de dood van zijn vader twee jaar geleden veel akeligs op. “Tot dat moment was ik eigenlijk best wel goed op weg en bouwde ik aan een stabiel leven. Maar zijn dood zette iets in werking. Het was een zware en nare periode, ook omdat ik ontdekte dat hij mij had onterfd.”

Er kwam een rechtszaak aan te pas en ook hij kreeg een deel van de erfenis, maar het geld bracht hem meer narigheid dan goeds. “Ik wist dat het van een heel slecht iemand kwam en dat deed me terugvallen in oude patronen. Ik wilde dat geld niet hebben en sloeg op de vlucht, zoals ik dat had geleerd. Het geld is bijna volledig opgegaan aan drugs.”

Met een agressieve, harteloze vader en een moeder die in de vlucht voor haar echtgenoot haar zoon niet kon meenemen, weet Carey niet beter dan dat wanneer pijn verschijnt, hij naar drugs grijpt. “Op mijn twaalfde begon ik met blowen en op mijn vijftiende snoof ik mijn eerste lijntje coke. De drugs verzachtten mijn trauma’s, dat begrijp ik inmiddels wel. Maar drugs ontregelen ook.”

Als tiener liep hij weg van de klappen van zijn vader, zwierf een tijdje over straat en trok toen in bij zijn toenmalige vriendin. Haar vader toonde hem de kunst van het glazenwassen, een vak dat hij de afgelopen 35 jaar te pas en te onpas heeft uitgevoerd. Carey werkte ook een tijdje als stratenmaker en in de horeca, maar de glazenwasserij is waar zijn hart ligt.

Hoop op liefde

Daarom is hij nu ook zo vastbesloten zijn leven te beteren. Een kennis van hem hoorde over zijn terugval, het verlies van vaste grond onder zijn voeten en besloot hem te helpen. “Hij heeft al dertig jaar een wijk in Geuzenveld waar hij lapt. Hij wil met pensioen en ik mag z’n adressen overnemen. Ik werk nu voor nop omdat hij me zo’n dienst bewijst en ik op deze manier de wijk leer kennen. Ik wil hem graag bewijzen dat ik drugs heb afgezworen zodat hij met een gerust hart het werk aan mij kan overlaten.”

Het kost tijd, maar Carey heeft de tijd. “Ik heb mezelf lang tekort gedaan omdat ik altijd hoop hield op liefde en acceptatie van mijn vader. Maar hij was een idioot en wat hij ons heeft aangedaan is schandalig. Nu hij er niet meer is, zwakt zijn negatieve invloed af. Ik wil niet zeggen dat ik mijn leven heb vergooid – ik geef het een dikke 8 – maar het had wel anders kunnen gaan. Een eigen glazenwasserswijk hebben is een grote droom.”

De reis van Zuidoost, waar hij woont, naar Geuzenveld, waar de ramen worden gelapt, is een lange en dure. Carey heeft op eigen initiatief een bewindvoerder aangesteld om hem te helpen met zijn schulden en dus heeft hij het niet breed (zie kader). Hij zou graag naar Geuzenveld willen fietsen, en een elektrische fiets zou daar goed bij van pas komen. “De emmer kan dan gewoon aan het stuur bungelen! En het is fijn om buiten te zijn, je hoofd te legen na een werkdag.”

Bewindvoerder Mensen met schulden kunnen op eigen initiatief de hulp inschakelen van een bewindvoerder of een rechter kan een bewindvoerder benoemen die helpt bij het op orde krijgen van geldzaken. De bewindvoerder kan een familielid, vriend of kennis zijn. De rechter controleert via de rekening en verantwoording jaarlijks of de bewindvoerder de geldzaken goed beheert.

Max van Praag. Beeld Eva Plevier