Een cheeseburger met een kaassoufflé in het midden: wat een vondst!

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Het internet, de maanlanding, de herinrichting van de Kinkerstraat: allemaal wonderen die door mensen zijn geïnitieerd. Graag wil ik nog eentje benoemen, namelijk een zekere burger van De Buurman. Je weet wel, die snackbar aan de Van Hallstraat die eind vorig jaar nog een mooi portret kreeg in deze krant. Eigenaar Farouk nam ’m vier jaar geleden over van zijn oom en gaf de zaak een metamorfose: hip logo, veel meer vega-­aanbod, maar ook de toevoeging van een burger die voorheen niet eens op de menukaart stond. Het was een geheim, alleen mensen die het wisten konden ’m bestellen. Maar gelukkig kan iedereen de Double Trouble nu halen.

Dat klinkt misschien als een gegarandeerd enkeltje ziekenhuis, maar niets is minder waar: het probleem van deze burger is juist dat je hierna nooit meer iets anders wil eten. Lees even mee: een dubbele burger (lekker dun, lekker mals) met daartussen niet alleen cheddar, nee, ook een Van Dobbenkaassoufflé. Wat een vondst! Ook hier geldt de wiskundige formule lekker + lekker = superlekker. Want de kaassoufflé geeft deze burger een extra dimensie waarvan Einstein steil achterover zou slaan.

Je denkt misschien: die kaassoufflé is toch veel te heet van binnen? Geen nood: Farouk prikt in het midden een gaatje, zodat de hitte snel verdwijnt. Resultaat: een goddelijke burger. Bestel hem nu. Of over 10 minuten. Maar doe het snel.

De Buurman

Van Hallstraat 65

wo-zo 12.00-20.30 uur