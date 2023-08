Een botanische expositie zonder friemelige plantjes in het Naco-huisje

Eindelijk, na anderhalf jaar, heeft het Naco-huisje een gebruiker. Marian van Weert (53) organiseert er zonder water, riool of elektra een botanische expositie.

Hoe plast u daar?

“Er zijn twee opties: of op het campingtoiletje dat ik heb meegebracht ofwel in de klus-wc die er nog steeds staat. Koffie en thee komt uit thermoskannen, de afwas doen we met een emmer water uit het IJ, gefilterd en nabewerkt met babybillendoekjes.”

De dagen zijn al aan het korten en uw expositie begint pas op 8 september, zien we straks wel iets?

“September, dat moet nog wel lukken tot zeven uur toch? En anders: kaarslicht, of zonne-energielampjes. En het uitzicht houden we altijd hè, het is zo’n prachtige plek aan het IJ.”

Het interieur is fraai gerestaureerd?

“Heel mooie houten afwerking, de tussenmuur met het glazen loketje is er nog, het oude tegelwerk is hersteld. Alleen al daarom, en vanwege dat uitzicht dus, is het Naco-huisje, een eeuwoude scheepsagentuur, een bezoek waard.”

U biedt meer.

“Ik heb drie kunstenaars gevraagd die, net als ik, botanisch werk maken. De tentoonstelling heet Big Bold Botanics, want we doen niet aan gepriegel met friemelige plantjes. Het thema is biodiversiteit en we laten zien dat de natuur weliswaar fragiel, maar ook weerbaar en heel groot is. Het is kunst en design, en de entree is gratis. We zijn maar drie weken open, dus mis de kans niet om het huisje en ons werk te zien.”

Wat zien we dan?

“Beelden, wandtapijten, panelen, maar we verkopen ook kleinere dingen als kaarten. Mijn eigen metalen tableaus zijn gebaseerd op het herbarium dat Leonhard Rauwolf in 1575 bijeenbracht na een reis door de Levant: hij was een van de eerste echte planthunters.”

Big Bold Botanics, 8 september t/m 1 oktober, wo t/m zo 11.00-19.00 uur in het Naco-huisje, De Ruijterkade 99.