Een bonte parade van vegetarisch comfortfood bij Chez Nina (8,5)

Mara Grimm schuift aan bij Chez Nina, het restaurant van foodblogger Nina Olssen. Ze vreest voor een overdosis yogamatten en fitgirls, maar wordt verrast door een parade van vegetarisch comfortfood.

Ze is een hit op ­Instagram: de Zweedse foodblogger Nina Olsson, die al dik ­vijftien jaar in Amsterdam woont. Haar account @nourish_atelier staat vol ­picture perfect vegetarische gerechtjes en heeft meer dan 122 duizend volgers. Ook haar kookboeken zijn een succes. Van Bowls of Goodness verkocht ze zelfs meer dan 100.000 exemplaren. Sinds kort heeft Nina ook een restaurant, of zoals ze het zelf noemt: een groene brasserie. Ik stond niet te springen om er te gaan eten, want die bowls-­trend vond ik redelijk vreselijk en ik was ervan overtuigd dat ik bij Chez Nina zou struikelen over yogamatten en fitgirls.

Gelukkig zat ik er weer eens naast. Als ik op zondagmiddag de Scandinavisch-chique zaak binnenloop, zitten er weliswaar opvallend veel vrouwen, maar in plaats van potten gemberthee gaan er vooral glazen wijn rond. De sfeer is internationaal, de voertaal is Engels en de meisjes in de bediening zijn nu en dan wat onbeholpen, maar vooral vrolijk en enthousiast.

Er zijn twee menukaarten: een ontbijtkaart waar je tot half vijf van kunt bestellen en een all day-menu met kleine mediterrane gerechten. Dat resulteert in een leuke mix. Links van ons zitten twee studenten te ontbijten, terwijl op rechts een vriendengroep uitgebreid luncht met flessen wijn op tafel. Nog beter: er zijn geen bowls te bekennen. In plaats daarvan staat de kaart zo vol originele gerechten dat ik nauwelijks kan kiezen.

Daarom gaan we voor het ­tasting menu, dat 37 euro per persoon kost. Je krijgt zo’n tien gerechtjes die steeds per twee op tafel komen en gemaakt zijn om te delen. Wat dat laatste betreft: ik kan nog duizend keer opschrijven dat de shared diningtrend voorbij is, feit blijft dat hij nog springlevend is.

Eén brok umami

Dat doet niets af aan de kwaliteit. Wat volgt, is een kleurrijke parade van vegetarisch com­fortfood. Olsson blijkt gul met kruiden, olijfolie, noten en citrus en haar gerechten zitten slim in elkaar: groenten met nog lekker veel beet worden afgewisseld met zalvige elementen zoals ­crèmes van bonen en zaden, en op bijna elk bord kom je een fijne crunch tegen, bijvoorbeeld door wat gehakte noten of gefrituurde salieblaadjes. Bovendien is te merken dat Olsson in een vorig leven artdirector was: al haar gerechten worden ogenschijnlijk nonchalant gepresenteerd en hebben een bepaalde weelderigheid, maar zijn ook clean en fris – een beetje als een Scandinavische Ottolenghi.

Het beste wat we proeven is gebakken oesterzwam met ­crème van cannellini en pittige ­salsa: de paddenstoel is één brok umami en heeft een nog vlezige structuur, wat goed werkt met de zachte bonen­crème en de frispittige salsa: spannend tot de laatste hap en bovendien prachtig gepresenteerd op servies van Milou Broersen, die haar studio verderop in West heeft.

Ook goed is de aardse salade van freekeh, zuurbesjes, kar­demom, palmkool, tahin en amandelen, al is de kardemom nauwelijks terug te proeven. We drinken er een sylvaner van het Duitse wijnhuis Benzinger bij, wat een sappige en energieke wijn blijkt. Sowieso leuk: er zijn hier twee wijnkaarten, een met vegan natuurwijnen en een met klassieke wijnen. Geen ­alcohol? Nina maakt ook haar eigen soda’s.

Pasta met pindasaus

Toch is het niet allemaal even fantastisch. Chioggiabiet met crème van geitenkaas, makrut-­limoen, hazelnoot en koriander-­chiliolie barst op papier van de smaak, maar de realiteit blijkt een weeïge hap. De biet is waterig en de verwachte kick van de chiliolie blijft uit.

Met de pindabucatini is het precies andersom. Bij het idee van pasta met pindasaus stort mijn inner Italiaanse moeder dramatisch ter aarde. Wie bedénkt zoiets? Maar het blijkt te werken: perfect al dente gekookte bucatini met een frisse pindasaus, op smaak gebracht met flink veel makrutlimoen en palmkool. Origineel en hartverwarmend.

Nog zo’n onverwachte com­bi komen we tegen bij de pizzette. Die bevat geen kaas, tomaat en basilicum, maar kokos, limoen, koriander, madame-­jeanette en munt­yoghurt. Raar? Wen er maar aan, want fusion is terug.

Als we denken dat we uitgegeten zijn, komt er plotseling nog een linzenstoof met yoghurt, rode ui en koriander. Daarvan hadden de smaken steviger aangezet kunnen worden en bovendien is het inmiddels zo veel en zwaar dat we eigenlijk niet meer kunnen. Althans: tot we het dessert zien. De zachtzoete geroosterde brioche met kersen en zalige limoenmas­carpone is binnen anderhalve minuut verdwenen.

Lang verhaal kort: Nina ­Olsson is meer dan een Insta­gram­hit. Ze heeft oog voor detail, gevoel voor trends en vooral smáák. Haar tasting menu kan hier er daar misschien beter, maar is een schappelijk geprijsde en bonte parade van vegetarisch comfortfood. Chez Nina is daarmee een aanwinst voor de stad – óók voor alleseters.

Beeld Mara Grimm

Chez Nina Van Limburg Stirumplein 10

06-28836136

do-zo 12.00-00.00 u

cheznina.nl

8,5 Best

De gebakken oesterzwam met crème van cannellinibonen en pittige salsa is spannend tot de laatste hap. Minder

De chioggiabiet met crème van geitenkaas smaakt weeïg. Opvallend

Nina Olsson verkocht meer dan 100.000 exemplaren van haar kookboek Bowls of Goodness. Leukste tafel

De houten stamtafel in het midden van de zaak; perfect voor grote gezelschappen.

Mara Grimm Beeld Marjolein van Damme

