Een bolletje ricotta-met-vijgenijs bij SottoZero in West

In SottoZero Gelatobar zitten de deksels op de ijsbakken, waardoor het een verrassing is hoe het ijs eruitziet. Beeld Daphne Lucker

Onlangs opende eigenaar Tiziano Del Pomo (45) met zijn vrouw de Italiaanse ijssalon SottoZero Gelatobar. “Vroeger werkte ik een lange tijd in een ijssalon en daar heb ik haar leren kennen. Het was onze grootste droom om een eigen salon te openen, die is nu eindelijk gerealiseerd.”

Omdat Del Pomo in West is geboren, besloot hij op zoek te gaan naar een pand in deze buurt. “Mijn moeder woont hier niet zo ver vandaan en ze komt regelmatig langs. Ze heeft me altijd gesteund in deze droom.”

De zaak ziet eruit als een traditioneel Italiaanse ijssalon. Er staat een lange vitrine met gesloten ijsbakken met drie verschillende temperatuurzones. Del Pomo: “Zo komt elk ijs het beste tot zijn recht.” Het sorbetijs staat het koudst, het ijs waar veel doorheen gespateld wordt heeft een iets hogere temperatuur en het chocolade- en notenijs is het ‘warmst’.

Aan de muur hangen witte bordjes met daarop de ijssmaken, die geregeld worden gewisseld. Er zijn klassieke smaken zoals pistache en stracciatella, maar ook moderne smaken, zoals een bolletje ricotta met vijgen (€2,10) of citroen met basilicum (€2,10). “Ricotta met vijgen staat al vanaf het begin op de kaart. Daar komen de klanten voor terug.”

Daarnaast verkoopt Del Pomo Italiaanse koffie, milkshakes en een Siciliaans broodje met twee bolletjes ijs ertussen (€5,50). De deksels op de ijsbakken verklappen niet hoe het ijs eruitziet. “Hier blijft het een verrassing. Af en toe haal ik wel even het dekseltje eraf,” zegt Del Pomo en lacht.

