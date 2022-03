Een blik kokosmelk tovert een soep of curry om in een verwarmend en rijk maal

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op kokosmelk.

Er gaat een broodje aap rond dat beweert dat er jaarlijks honderden mensen sterven aan vallende kokosnoten. Om deze reden verwijderde men in Mumbai alle kokosnoten uit de palmen rondom het Ghandi Museum toen Obama een bezoek bracht.

Hoewel de statistieken uitwijzen dat vallende noten niet zo gevaarlijk zijn, heb ik persoonlijk een pijnlijke aanvaring met een kokospalm gehad. In Paramaribo werd ik gewekt door het harde geschreeuw van een vogel. De vogelaar in mij was benieuwd en ik slenterde naar het balkon. Beneden hoorde ik wat gestommel. Eerst dacht ik aan een inbreker, maar al snel ging de garagedeur open en kwam nana (opa, 80 jaar) met een gigantische ladder de tuin in gewankeld. Behalve de ladder zag ik ook een groot kapmes en een zaag onder zijn arm.

Lelijke wond

Hij opende het tuinhek en zette de lange ladder tegen een boom tegenover het huis. Terwijl hij de trap op klom rende ik naar beneden. Zijn plan was om de kokosnoten te gaan plukken en tegelijkertijd de boom te snoeien.

Een slecht plan leek me, gezien zijn hoge leeftijd. Ik klom de boom in, hakte wat kokosnoten los en begon op zijn aanwijzing lange takken weg te zagen. In een moment van onoplettendheid viel er bijna een kokosnoot naar beneden. In mijn poging de noot nog te vangen, viel ik met trap, kapmes en zaag uit de boom. Ik liep een lelijke wond op en Nana ontsloeg me van mijn taken bij het verdere verwerken van de kokosnoten. Ik keek toe hoe hij met zijn kapmes de noten ‘kraakte’ en het kokoswater met het fijn geraspte schaafsel mengde tot de lekkerste kokosmelk die ik ooit proefde.

Gelukkig kun je het gedoe overslaan en is kokosmelk hier op elke straathoek verkrijgbaar. Hoewel de kokosnoot me binnen de familie behoorlijk wat reputatieschade heeft opgeleverd, ben ik dankbaar voor haar culinaire kwaliteiten. Een blik kokosmelk tovert een soep of curry om in een verwarmend en rijk maal.