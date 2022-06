Een blanco straat: ik ging de racebaan naar de IJtunnel te lijf

Het is een straat die je onbewust links laat liggen. En als je vanuit Oost komt, laat je hem rechts weglopen.

De Valkenburgerstraat.

Van het Mr. Visserplein tot de Foeliestraat (en andersom).

Een straat van zo’n vierhonderd meter die nooit enige nieuwsgierigheid heeft opgeroepen.

Een racebaan naar de IJtunnel.

Ik heb er geen enkele herinnering aan. Niets in mijn leven is daar gebeurd. Het is een blanco straat.

De andere kant op, dat is een ander verhaal. Het Waterlooplein, de Blauwbrug. (Weet je nog, Stijn, die avond op de Blauwbrug?)

Op Wikipedia weten ze niet waar de straat haar naam aan te danken heeft. Zo’n straat. Een anonieme verkeersader in de stad.

Gisteren stuurde ik toch naar links, zette mijn fiets bij de Nederlandse Filmacademie in een rek, en ging de Valkenburgerstraat te lijf. Wat kwam ik tegen?

Restaurant Olijfje. (De hünkár begendi uit de oven, graag!)

Expat Rental Service.

Vlieg Makelaars.

Baden Baden Interior. Met de Piet Boon-collection. (Ik zag wasbakken waar ik niet in zou durven pissen zo mooi.)

Arclinea. By Vincent Lamet. Keukens. En Vincent is de eigenaar. Prachtig spul. Ziet eruit alsof de keukens zelfkokend zijn. (Ik herinner me mijn tweepitter toen ik op kamers ging.)

Dan een heel lange winkel van Roche Bobois. Meubels. Een hele rij namen van buitenlandse steden op de ramen, waarvan alleen Seoul en Sydney zijn blijven hangen.

Een leeg pand dat te huur staat. Vervolgens Vola Sanitair. En Joe Public, Take-Away Advertising.

Einde straat. Het politiebureau en de brandweer liggen aan de IJtunnel.

Een meer niet-Amsterdamse straatzijde ken ik niet.

De spreekwoordelijke straat waar je nog niet dood gevonden zou willen worden.

Aan de overkant begint de Valkenburgerstraat met twee sushizaken, Sushi Memory en Sushieye2 & Bar. Een bloedbank, een Fit For Free, en een trits hotels.

Als ik in een buitenlandse stad zou lopen, zou ik het ook geloven.

3sixty5. Nog een fitnessclub. Met de slogan If you don’t like the results, we’ll give you your old body back. Een paar giftshops. Een drankenzaak. Een kapperszaak Oxococo genaamd, en Po Chai Tong, een praktijk voor acupunctuur. Roxy Bikes Rentals.

Deze zijde van de Valkenburgerstraat is net zo non-descript als de andere zijde.

Dan sta ik weer bij het Mr. Visserplein.

Is dan die hele Valkenburgerstraat…

Nee. De straat had voor de oorlog een sterk Joods karakter, maar sneuvelde grotendeels toen de IJtunnel werd aangelegd. Een blok, Valkenburgerstraat 202-210, overleefde alles. Het is van 1877 en nu gemeentelijk monument tussen alle nieuwbouw. Authentieke tanden in een kunstgebit.

Ik sta te wachten om deze straat over te steken. Ik kijk naar links. Een kater kijkt me indringend aan. Hij staat op een A4'tje dat op een lantaarnpaal is geplakt. Cosmo. Sinds 24 mei vermist.

Als hem iets ergs is overkomen, hoop je toch niet dat het in de Valkenburgerstraat was.

