Een beurse enkel en bloedneus zorgden niet voor vuurwerk

Eerste Hulp Bij Festivals, Net 5.

Lips kende de afkorting EMS niet, maar de gele hesjes van de Event Medical Services kende hij wel. Het zijn de hulpverleners die bij evenementen de EHBO-post bemannen en zorgen voor festivalgangers bij wie een pilletje verkeerd is gevallen of die domweg hun enkel hebben verstuikt. De EMS werkte ook mee aan de realityserie Eerste Hulp Bij Festivals (EHBF), waarvan gisteren de vierde aflevering op Net 5 te zien was.

Die aflevering speelde zich onder meer af in Amsterdam, op de dag van de Canal Parade. De EMS was met veel zorgverleners uitgerukt en had een hoofdpost – een mobiele eerstehulppost – van zo’n 42 vierkante meter neergezet op het Rembrandtplein. Desondanks verwachtte men een rustige Canal Parade en Pridefeestavond te gaan krijgen – en dat werd het ook.

Er waren alleen wat kleine ongelukjes. Zo mocht ­Monique van het uitrukteam op de Prinsengracht een bloedneus stelpen. Vervolgens gaf Jasper van de coördinatie een ‘onwelwording op Romeo 9’ door – dat bleek een beurse enkel op het Beursplein te zijn.

Iets later had het EMS-duo Martijn en Casper op de Dam een uitrukmoment: een Argentijnse toeriste dreigde te stikken in een worst. Ze had ook een stuk spacecake ­ge­geten, dus bestelde ­Casper een ambulance. “We nemen liever het zekere voor het onzekere.”

Verder was er nog een toerist met een acute blinde­darmontsteking en een feestganger die in glas was getrapt. Sensationeel was het allemaal niet, wel gezellig.

Dat vonden Martijn en Casper ook aan het eind van de dag.

Lips, die niet tegen bloed kan en dus soms moest weg­kijken, zag hulpverleners die geduldig en begripvol ­waren, zelfs in een wereld die niet de hunne was.

