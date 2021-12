Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar in dit geval waren het er maar twee: help mij!

Toen ik de slaapkamerdeur opendeed, werd ik verwelkomd door een grote, zwarte lichaamsafdruk op de vloer. Het was direct duidelijk dat het om een vrouwenlichaam ging. Alles was in detail op de vloer geprint; als een vingerafdruk, maar dan van een geheel menselijk lichaam.

Ze lag languit op de vloer, met haar armen gestrekt naar boven. Kijkend naar de afdruk ging er van alles door me heen. Zoals bij een schilderij waarbij je de emotie van de schilder kan voelen. Haar op de vloer geëtste gezicht staarde me recht in de ogen aan, met een blik die om hulp schreeuwde. Ze straalde pure angst en wanhoop uit. Alsof ze vlak voor haar dood oog in oog stond met Magere Hein.

Normaal had ik zonder nadenken direct het stuk vloerbedekking uitgesneden en verwijderd. Ditmaal niet. Het voelde allemaal te echt. Alsof zij daar fysiek nog lag.

Ik ruimde eerst op een rustig tempo de rommel om haar lichaamsafdruk heen op. Mijn doel was haar zo lang mogelijk te laten liggen. Waarom weet ik niet. Het voelde gewoon ‘juist’. Zelfs als ik op haar lichaamsafdruk moest stappen, legde ik er uit eerbied eerst een doek overheen.

Wie was de persoon die hier drie maanden op de vloer had gelegen? En hoe was ze om het leven gekomen? Afgaande op de vele lege flessen sterkedrank in de woning kon ik enkel gissen dat het ging om een alcoholgerelateerd sterfgeval. Mijn vermoeden bleek achteraf echter onjuist.

Nadat de slaapkamer was schoongemaakt en ontsmet, maakte ik een ronde door de woning. Tot mijn verbazing stonden alle belangrijke documenten en bezittingen keurig uitgestald op de eettafel in een schone, opgeruimde woonkamer. In haar paspoort zag ik dat de overledene was geboren als man. Kennelijk was ze in transitie. De overledene had de suïcide tot in het kleinste detail voorbereid. Alles lag er, behalve een afscheidsbrief. Taal is de hand van het brein. Was de pijn dusdanig groot dat die niet omschreven kon worden?

We zullen het nooit weten. Het enige dat de persoon achterliet, was een donkere afdruk op de slaapkamervloer. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar in dit geval waren het er maar twee: help mij.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem met 113 Zelfmoordpreventie, via een chat op 113.nl, of telefonisch via 0800-0113 (gratis) of 113 (tegen de gebruikelijke telefoonkosten).

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.