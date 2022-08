Goede vrienden Floor van Spaendonck en Gijs Stork houden van de stad en haar verhalen. Elke week wandelen ze volgens een ander thema, zo pik je ook nog eens wat op. Deze keer lopen ze een avondwandeling langs het Stenen Hoofd en andere lichtbronnen.

A. We maken een wandeling na zonsondergang, want naast het vertier van de horeca en diverse podia is er op straat en in de buitenlucht veel te zien. We beginnen bij het vallen van de avond bij de voormalige havenpier. Het Stenen Hoofd, uit 1902, was tot 1968 in gebruik voor de overslag van goederen van schepen op vrachtwagens en treinen en is gebouwd op elfduizend palen.

In de jaren zeventig ontstond er gevaar voor instorting en verloor het Stenen Hoofd zijn functie. Een deel werd afgegraven, waardoor een deel van de heipalen zichtbaar werd. Door de jaren heen waren er allerlei plannen voor een van de laatste stukjes rauw Amsterdam: van een opvangcentrum voor drugsverslaafden tot luxueuze woontorens. Maar er kwam niets van en het is tegenwoordig een heerlijke hangplek waar jaarlijks filmfestival Pluk de Nacht plaatsvindt.

B. We lopen van het Stenen Hoofd langs het water richting Centraal Station. Hier voel je de grote stad aan het water, een gevoel dat in de rest van de binnenstad ontbreekt. Het spoor werd vanaf 1869 ontwikkeld op last van het rijk en verbrak de fysieke band van het centrum met het IJ.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

Het maritieme deel aan de Haarlemmerstraat, inclusief de Houttuinen, werd losgesneden van de Westelijke Eilanden, waardoor dit havengebied in twee stukken werd geknipt. De recente bebouwing op het Westerdokseiland keert zich gelukkig niet van het IJ af. Het is heerlijk om hier in de avondzon te flaneren langs de waterkant.

C. We komen aan op Centraal, een lichtbaken in de avond. We nemen de pont naar de NDSM-werf. De gratis boottocht kan wedijveren met de eveneens kosteloze Staten Island Ferry die 24/7 heen en weer vaart tussen Manhattan en Staten Island in New York City. Het GVB zou alleen die vaartijden nog moeten kopiëren.

D. We zien rechts de A’DAM Toren, het 80 meter hoge bouwwerk dat in 1966 is ontworpen door architect Arthur Staal in opdracht van Koninklijke Shell. In 2016 is de toren na renovatie herdoopt tot A’DAM Toren, ook al een baken in de nacht. De gekleurde lampen reageren op de actualiteit, tijdens Pride schenen ze bijvoorbeeld in regenboogkleuren.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. Links van ons, voorbij het Stenen Hoofd, staat de verbouwde Graansilo die in 1898 werd opgeleverd naar ontwerp van architecten Klinkhamer en van Gendt en vernoemd werd naar de opdrachtgever Korthals Altes. In 2001 werd de silo, na geruime tijd gekraakt te zijn geweest, door architect André van Stigt verbouwd tot wooncomplex en in 2003 ontwierp architectenbureau MVRDV aansluitend op dit erfgoed woningen en bedrijfsruimten.

F. Bij aankomst op de NDSM-werf maken we een ronde langs de kunstwerken. Vanaf 1 september is het nieuwste werk Barrier Tape van de Spaanse kunstenaar SpY te zien op de Load-out, de strip aan de waterkant links van Pllek. SpY staat bekend om grote installaties waarin stedelijke landschappen en steden verkend worden als speelplaatsen.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

We lopen naar de kop van de NDSM om te kijken naar het kunstwerk The After Glow van kunstenaar Navid Nuur. Je ziet een samenspel tussen materiaal, architectuur en zintuigen.

G. Over het water tekent de Pontsteiger van architecten Arons en Gelauff uit 2019 zich af tegen het zwerk. De uitzonderlijke gewoonte van de Nederlanders om ’s avonds de gordijnen niet te sluiten levert ook hier interessante inkijkjes op.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

We nemen het pontje (veer F7) naar de halte Pontsteiger. Let op! De laatste pont vertrekt om 23.40 uur vanaf halte NDSM.

H. Om zo dicht mogelijk bij het water te blijven, wandelen we langs de oude houthaven die in 1876 werd gegraven, tegelijk met het Noordzeekanaal. Het voormalig pakhuis aan de Oude Houthaven biedt nu plaats aan ateliers en werkplaatsen. We zwaaien naar de huurders die er genieten van het uitzicht op het water.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

I. Via de silodam gaan we weer terug naar het Stenen Hoofd, waar je nog tot en met zaterdag elke avond een film in de openlucht kunt gaan bekijken tijdens het eerdergenoemde Pluk de Nacht. Behalve films zijn er ook speciaal voor het festival vervaardigde kunstwerken te zien, met als thema ‘de stad als speeltuin’, van Simon Wald-Lasowski, Splitter Splatter, Caroline Ruijgrok & Sajoscha Talirz en Menzo Kircz.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Gerrit Lamberts’ Amsterdam door Gijs en Floor, Uitgeverij Wbooks, €24,95.

