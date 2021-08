De bewoonster had enkele weken dood in de woning gelegen. Ze was van de trap gevallen en had haar hoofd gestoten. De berg met lege wijnpakken in de slaapkamer wees erop dat ze gedurende haar val hoogstwaarschijnlijk onder invloed was.

De hoek waar ze had gelegen was compleet zwart geworden en overgenomen door duizenden bromvliegen. Het waren diezelfde vliegen die de buurvrouw hadden aangespoord de GGD te bellen.

Bij de juiste omstandigheden kunnen bromvliegen een lijk vanaf zestig kilometer afstand al ruiken. Eenmaal bij het lichaam aangekomen beginnen zij vrijwel direct met het leggen van eieren. De maden die hieruit komen eten zich vol aan het stoffelijk overschot. Als ze genoeg ‘gegeten’ hebben, verpoppen de maden zich en veranderen ze uiteindelijk in volwassen bromvliegen. De nieuwe exemplaren herhalen het proces van begin tot eind totdat er niks meer van het lijk over is.

Vliegen mogen misschien onbeduidend lijken, maar het zijn geavanceerde wezens met een duidelijke taak binnen ons universum. Ze tonen dat niks insignificant is in onze wereld. Mensen, dieren, planten: alles en iedereen heeft een unieke rol te vervullen. Boven aan de piramide staat de mens. Geen ander wezen is zo intelligent en ontwikkeld.

Beeld Tuğrul Çirakoğlu

Maar met deze ontwikkeling komt ook een bepaalde verantwoordelijkheid – with great power comes great responsibility. Deze verantwoordelijkheid is een essentieel onderdeel van ons mens-zijn. We klagen over alles wat er verkeerd gaat in de wereld. Armoede, oorlogen, ongelijkheid, gebrek aan onderwijs, enzovoorts. Maar wie van ons durft hiervoor de vinger naar zichzelf te wijzen?

Als iemand doodalleen en verslaafd in zijn woning komt te overlijden en daar enkele weken ligt, hebben wij daar allen schuld aan. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. Unus pro omnibus, omnes pro uno – één voor allen, allen voor één.

Een ander helpen is een eer, geen last. Zolang wij dit niet beseffen, zal er weinig veranderen aan onze wereldproblemen. Daarnaast doen we onszelf tekort door ­telkens onze ogen te sluiten voor de problemen van anderen.

Wanneer de kans niet grijpen iemand te helpen, zal een ander onze plek innemen. Waar wij denken iets gewonnen te hebben door onze tijd niet te ‘verspillen’, hebben wij in werkelijkheid verloren. In plaats van met ons bestaan waarde te hebben gecreëerd, zijn wij door onze daden ‘onbeduidender’ geworden dan de vlieg.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.