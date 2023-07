Een Amsterdams grachtenpand voor 200 euro: ‘Zo exact mogelijk nabouwen, dat is de sport’

Bob ten Hoorn (77) maakt schaalmodellen van Amsterdamse grachtenpanden. De teller staat volgens hem inmiddels op een stuk of vijftig, zestig. ‘Het moet wel een hobby blijven.’

Iemand moet het doen.

“Het begon eigenlijk met vogelhuisjes. Iemand vroeg aan me of ik een vogelhuisje wilde maken van zijn woning. Volgens een oud West-Fries gebruik zou dat zijn huis behoeden voor onheil. Ik had er nog nooit van gehoord, maar vond het helemaal niet gek klinken, dus maakte ik het. Die man heeft dat vogelhuisje aan zijn gevel gehangen. Tot op heden is het niet afgebrand. Het lijkt dus te werken.”

En die grachtenpanden?

“Dat vond ik zelf gewoon leuk. In een blad zag ik eens een pand aan de Prinsengracht. Daar woonde een adellijke dame. Ik besloot dat pand na te bouwen, gewoon voor mezelf. Toen het klaar was, dacht ik: wat moet ik er eigenlijk mee? Ik gaf het aan die dame. Ze was er heel enthousiast over en kende veel andere Amsterdammers die in zo’n grachtenpand woonden. Zo is dat gaan rollen en kwamen de opdrachten binnen. Intussen heb ik er zo’n vijftig, zestig gebouwd.”

Hoelang werkt u aan zo’n model?

“Ik heb deze winter het Bartolottihuis gemaakt, dat duurde maanden. Ik ben nu net klaar met het Huis met de Hoofden. Daar ben ik drie maanden mee bezig geweest, maar dit zijn dan ook extreem ingewikkelde panden. Met een normaal woonhuis ben ik een week of vier bezig.”

Het is precisiewerk.

“Foto’s nemen, alles op dezelfde schaal – 1 op 39 – en dan zo exact mogelijk nabouwen, dat is de sport.”

Kost dat?

“Iets meer dan 200 euro. Het staat niet in verhouding tot het aantal uren dat ik erin stop. Maar ik doe het niet om het geld. Dat is op mijn leeftijd niet meer zo belangrijk.”