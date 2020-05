Een alternatief voor de misselijkmakende hoeveelheid afval bij bezorgmaaltijden

Beeld AFP

Je hebt tijdens deze crisis twee soorten mensen.

De eerste groep gebruikt zijn gezond verstand en begrijpt dat het leven straks gewoon verdergaat waar het gebleven was. De tweede groep bestaat uit bloed­irritante, hysterische idealisten die om onduidelijke redenen zeker weten dat we 1 juni wakker worden in een andere wereld. Ik hoor bij die laatste groep. Het gaat niet zo ver dat ik truien zit te breien, maar ik fantaseer opeens verdacht vaak over een eigen groentekas, zelfgemaakte meubels en een tuin met kippen.

Geheel in die lijn wind ik me meer dan ooit op over de overdosis afval die we produceren. Scheef genoeg draag ik daar zelf flink aan bij door aan de lopende band afhaalmenu’s bij Amsterdamse restaurants te bestellen. Het ene menu is nog lekkerder dan het andere. Van de gegrilde piepkuikens van Rijsel tot de eclairs van Kaagman & Kortekaas: het staat hier in huis tegenwoordig allemaal op tafel. Het enige probleem zijn de talloze pakjes en zakjes die nodig zijn om al die fantas­tische gerechten te verpakken. Want hoe lekker je ook eet, de hoeveelheid afval waarmee je blijft zitten is soms echt misselijkmakend.

Gelukkig kiezen steeds meer ondernemers voor milieuvriendelijkere alternatieven. De hippe cateraars van Kerb in Londen kwamen een jaar geleden al met een briljant idee: een halve pond korting per maaltijd voor iedereen die zijn eigen bakjes of borden meeneemt naar hun streetfoodmarkten.

Ook dichter bij huis wordt volop nagedacht. Odette Rigterink van Buffet van Odette op de Prinsengracht verkoopt sinds vorige week maaltijden die je kunt ophalen in een meegebrachte pan of schaal. Op het menu staan gerechten als pappardelle met lamsstoof, cassoulet of een vispannetje met rode rijst en venkel. Je haalt ze op om de hoek bij Het Buffet, in Odettes wijnwinkel op de Weteringstraat 19.

Te lui om naar de Weteringstraat te gaan? Kijk dan eens op de website van Marleen Kookt, een catering­bedrijf dat in Amsterdam en Haarlem maaltijden in porseleinen schalen bezorgt. Alles wordt met bakfietsen gebracht en bij je volgende bestelling nemen ze de schalen gewoon weer mee. En mocht je ongevoelig zijn voor de hoeveelheid vuilnis die daarmee wordt bespaard: dat porselein staat echt tien keer leuker op je eettafel dan al die troosteloze plastic bakjes.

Enfin. Het duurt vast niet lang voor er veel meer van dit soort initiatieven volgen. We worden 1 juni per slot van rekening allemaal wakker in een andere wereld.