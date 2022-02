Échte Italiaanse espresso en rijkelijk belegde ciabatta’s bij Spaghettaria Caffè

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: Spaghetteria komt met een nieuw concept: Spaghetteria Caffè.

Amsterdammers draaien regelmatig spaghetti om hun vork in acht filialen van Spaghetteria en nu komt de keten met iets nieuws, Spaghetteria Caffè. De naam staat op het raam in sierlijke, goudgele letters met mooie krullen. Je betreedt het charmante hoekpand met markiezen door de schuine voordeur en via gordijnen stap je de open ruimte in.

Langs de ramen zijn smalle tafels waar rustig de krant kan worden gelezen met een cappuccino en een brioche of een Siciliaanse cannolo (€2,50). De muren hebben een warme crèmekleur met onderaan een beige vlak met een gouden lijntje. Er hangen planken met flessen wijn aan. In de open keuken praten de chefs Italiaans. Midden in de zaak staat een grote tafel, waar iedereen bij elkaar kan aanschuiven.

Manager van Spaghetteria Caffè is de Napolitaanse Linda Colimoro (25). Ze kwam twee jaar geleden naar Amsterdam en de baan voelt haar als op het lijf geschreven. Ze vindt het belangrijk dat iedereen zich er welkom voelt en de gerechten betaalbaar zijn. “Italianen kijken raar op van de prijzen die sommige Nederlandse zaken rekenen voor een bord pasta.”

De zaak is open vanaf tien uur ’s ochtends en de nadruk ligt op de lunchkaart met rijkelijk belegde zuurdesemciabatta’s. Bijvoorbeeld met gegrilde groenten en pittige caciocavallokaas (€8,50) of met porchetta, rozemarijn, waterkers en saliemayonaise (€9). Waarin deze zaak niet van andere Spaghetteria’s verschilt: om 17.00 uur wordt de dagkaart vervangen door de dinerkaart en ze sluiten pas na wat glaasjes limoncello.

Tips? open@parool.nl