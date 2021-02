Eberhardjes voortaan ook voor thuis bij de koffie

Eberhardje van Résalieke Vlieger (52). Beeld -

Uw koekje was een beetje sloom; het had een jaar geleden toch al bij de mensen thuis moeten zijn?

“Ja hè, toen gingen de restaurants en cafés dicht. Maar toen hadden we het druk met andere zaken, waaronder het voorbereiden van wat we nu doen: het koekje voor thuis te koop aanbieden. Tot nu toe zag je onze Eberhardjes vooral in de horeca, maar vanaf deze week kunnen alle Amsterdammers ze thuis eten.”

Was Eberhard van der Laan uw grote held?

“Ik heb hem nooit ontmoet, maar hij hield, net als ik, van transparant communiceren. Die brief van hem, ‘Zorg goed voor de stad en voor elkaar,’ heeft me geïnspireerd.”

Toch nog best een lange weg, van burgemeester tot koekje.

“De hele stad was verdrietig na zijn dood, er heerste een indrukwekkend gevoel van saamhorigheid. En dan zijn naam, ik wilde daar iets mee. Ik werd midden in de nacht wakker en ik dacht: een koekje! Bij het ontbijt zei mijn man nog ‘mwah’. Inmiddels zijn er twee miljoen Eberhardjes verkocht.”

De Eberhardjes zijn afgeleid van boterbiesjes en komen van Holtkamp?

“Klopt, de eigenaar van Holtkamp Horeca bleek toevallig mijn buurman te zijn. We verkochten tot de lockdown zo’n 250 kilo Eberhardjes per week. Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen, daar is het allemaal om begonnen.”

Dan de hamvraag: waar kopen we Eberhardjes?

“In dit geval dus de koekvraag. Op onze website staan alle Amsterdamse locaties waar je onze koekjespakketjes kunt kopen – mooi verpakt, langer houdbaar voor thuis, zestien stuks in een doosje.”