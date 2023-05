Duurzame snijbloemen en biodynamische zaden vind je bij De Wilde Weg in de Spaarndammerstraat

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in Amsterdam. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: In de plantenjungle van De Wilde Weg vind je duurzaam gekweekte snijbloemen, biodynamische zaden en de uniekste planten.

Met ‘het kleinste autootje van de wereld’ en de camperbus van haar oom bevoorraadt Tanya Keppel Hesselink (41) elke week De Wilde Weg. Voor de deur en op een bonte verzameling tafels, krukjes en bankjes – ‘marktplaats is je beste vriend’ – staan honderden planten.

De biologisch gekweekte snijbloemen staan per soort in een vaas en alle planten staan in bloempotten. “Zo’n plastic pot, dat is toch oneerbiedig? Die planten hebben gewoon een mooie pot nodig. Nu lijkt het alsof ze al thuis staan.”

Een vaste collectie is er niet. “Met een vaste lijst loop je steeds dezelfde route op de groothandel en de kwekerij. Ik loop echt overal langs en ontdek elke keer weer nieuwe unieke en rare soorten. Dat vind ik tof.”

Bloeiende vleesetende planten staan naast het kassablok, aan een rek ernaast hangt een hoekige mix tussen een vetplant en een geraniumsoort, en even verderop hangen monkey tails: vetplanten met lange, zwiepende staarten. “Dat soort dingen neem ik mee, en dan onderzoek ik wat het is en hoe het groeit.”

Van een studie geschiedenis tot de kunstacademie: de weg naar haar eigen plantenwinkel was een wilde – vandaar de naam. Maar door haar studies heeft ze onderzoek leren doen. Ze leert graag van alles over zaden, voeding en het verzorgen van planten, en ze spijkert haar klanten graag bij. En ondanks dat ze een walhalla aan kamerplanten, buitenplanten en snijbloemen verkoopt, wil ze vooral duurzaam en biologisch geteeld groen promoten.

“Planten zijn levende dingen die je moet verzorgen. Ik heb liever dat mensen één keer in het jaar wat komen kopen en ervoor zorgen dat de plant het goed doet, dan dat ze elke maand terugkomen omdat de planten steeds doodgaan. Daar doe ik het niet voor.”

