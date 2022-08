Duurzaam zijn wegwerpscheermesjes niet, maar deze zijn tenminste (bijna) plasticvrij

Beeld Uppix.nl / Bamboovement

Bamboovement werkt sinds 2019 aan deze scheermesjes. Waarom?

“Voor wegwerpscheermesjes was er nog geen plasticvrij alternatief dat op grote schaal beschikbaar is. Na drie jaar ontwikkeling hebben we nu een scheermesje ontworpen van biocomposiet: een mix van houtvezels en -oliën. Doordat het gemaakt is van restproducten, kunnen we de prijs vrijwel gelijk maken aan die van plastic scheermesjes.”

Kun je een wegwerpartikel duurzaam noemen?

“Dat is inderdaad dubbel, daarom noemen we het ‘natuurlijk’ in plaats van duurzaam. Er bestaan al scheermesjes waarbij je het handvat langer kunt gebruiken, toch blijft de behoefte om het weg te kunnen gooien. Dat zie je ook bij rietjes: het papieren alternatief wordt vaker gebruikt dan herbruikbare opties. Wereldwijd belanden per jaar vijf miljard scheermesjes bij het afval, je kunt beter dit mesje weggooien dan de plastic variant.”

Jullie scheermesjes zijn 99 procent plasticvrij. Net jammer.

“We zoeken nog naar een plasticvrij bindmiddel, maar de opties díe er zijn, werken nog niet. Hopelijk komt het er snel, want we streven natuurlijk naar de 100 procent.”

Hoe staat Amsterdam ervoor als het gaat om plasticvrij?

“Als de Centrale Markthal, waar ons kantoor zit, opengaat voor het grote publiek, willen we daar workshops lanceren omtrent plastic bewustzijn. En er is al een beweging gaande. Steeds meer horeca gebruikt alternatieve rietjes en deze zomer kwam ik op evenementen, zoals Rollende Keukens, waar met herbruikbare bekers werd gewerkt. Zoiets bespaart niet alleen afval, maar creëert ook bewustzijn bij bezoekers die hopelijk gaan denken: ik kan ook meer producten hergebruiken. In een grote stad als Amsterdam kan dat veel impact hebben.”