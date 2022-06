Duurzaam leven hoeft niet duur te zijn: ‘Ik kook zelf wasmiddel uit klimop’

Beeld Getty Images

Ik wilde zaterdag naar uw workshop ecozeep maken, maar die zat vol!

“Helaas. Maar er zijn genoeg andere lessen om uit te kiezen. Deze woensdag, de 29ste, is er een workshop ‘slim energie besparen’. We eten eerst soep en bespreken manieren om slim energie te besparen in huis. Er is zelfs een prijs te winnen: een prachtig stekkerblok met een aan- en uitknop – want weet je hoeveel energie standby-apparaten verbruiken?”

Nee, sorry.

“Ik ben het zelf ook vergeten, maar ik las laatst een studie naar hoeveel dat is in mijn thuisland Frankrijk en ik weet wel nog dat ik heel erg schrok van het antwoord.”

Wat zonde zeg, want die energie is ook niet goedkoop op het moment.

“We leven in een crisis. Daarom zijn we nu ook begonnen met sessies ‘leer je energierekening lezen’. Besparen en klimaatvriendelijk leven kunnen vaak samengaan.”

Wat doet u zelf om duurzamer te leven?

“Ik ben ook niet perfect, hoor. Maar ik probeer in elk geval niks nieuws te kopen. Van een oude paraplu kun je heel goed nog een boodschappentas maken, of van het handvat een haak voor aan de muur. Duurzaam leven hoeft niet duur te zijn, maar het kost soms wel wat van je tijd. Ik kook bijvoorbeeld zelf wasmiddel uit klimop – ook een workshop die je kan volgen. Die klimop die groeit hier in Oost gewoon tegen het talud in de Pontanusstraat. Je moet wel even de beestjes eruit schudden, maar dan kun je er heel effectief wasmiddel van maken. Dat komt door de saponinen, de zeepstoffen die erin zitten. Mensen vergeten weleens dat veel van de producten die we gebruiken eigenlijk gewoon uit de natuur komen.”