Duur, maar zó goed: sushi op z’n Zuids van George Asia

Waar bestellen we?

Ik logeer op uitnodiging een nachtje in een nieuw hotel aan de Jan Luijkenstraat. Best leuk in coronatijd, aan huis en haard ontsnappen en je stad op een andere manier ontdekken. Het hotel herbergt echter geen restaurant. Tijd voor een rondje thuisbezorgopties.

Da’s wel heel luxe, eten laten bezorgen op je hotelkamer.

Daar is geen woord van gelogen. Nu ik dan toch zo decadent bezig ben, kan ik net zo goed die lijn doortrekken in het diner. In de apps met lokale aanraders stuit ik op George Asia, de zaak op de Willemsparkweg, op de plek waar voorheen het Franse bistro­concept van dezelfde uitbater in huisde. Ik ben erg benieuwd naar deze Aziatische telg van de George-familie. Op het menu vind ik fusiongerechten en Japanse sushi en sashimi, en voor de grote trek flinke salades en poké bowls vol oosterse smaken. De prijzen zijn op z’n Zuids – niet goedkoop, dus. Voor een rol van acht kleine stukjes sushi betaal je 6 tot 9 euro, de grote variant doet tussen de 10 en 15.

Rijden maar!

Na 35 minuten zie ik de bezorger op de digitale routekaart mijn hotel naderen. Ik sprint richting de lift om hem tegemoet te komen. Eenmaal terug boven open ik de prachtig ingepakte bakjes. Eetstokjes, sojasaus, wasabi en ingelegde gember zijn present. Allereerst proef ik een warm gerecht: de beef teriyaki (€11). Het dun gesneden rundvlees smelt op mijn tong. De truffel geeft het luxe, de wasabimayonaise pit en de furikake (een Japans mengseltje van gedroogde vis, zeewier en sesam) een fijne crunch. Duur? Zeker. Ongelooflijk lekker? Absoluut.

De Pizza Asian Style (€14) is een George-klassieker. De ‘pizzabodem’ van knapperig filodeeg is belegd met krabvlees, avocado en ponzu. Elke hap is raak. Hetzelfde geldt voor de gyoza (€7,50 voor 5 stuks), ik koos voor de vegetarische vulling. Op deze potstickers (gebakken dumplings) ben ik dol: zacht vanbinnen, krokant vanbuiten. Er had alleen nog een dipsausje bij gemogen.

Dit klinkt hemels. En, hoe is die sushi?

Die is de absolute ster van de avond. Zó delicaat gemaakt en hoog op smaak, dat je die sojasaus en wasabi in feite links kunt laten liggen. Mijn favoriet is de Flamed Salmon Roll (€11) met op twee manieren bereide zalm (kort gegrild én rauw), avocado, komkommer en wasabi-sesamsaus. Maar vergeet ook zeker de Crunchy Prawn Roll (€10) met gefrituurde garnaal en crunchy tenkasu (tempurabolletjes) niet.

Ook de selectie sashimi (€15) met zalm, tonijn en zeebaars is van zeer hoge kwaliteit. Ja, ik heb een flinke duit moeten betalen voor deze bestelling, maar ik kan oprecht zeggen dat het dat meer dan waard was.

George Asia Open zo-do 16.30 tot 21.00 uur, op vrij en za tot 22.00 uur

Bestellen via UberEats en Deliveroo

Prijs €82,50 voor 3 gerechten, 24 stuks sushi en 9 stuks ­sashimi

Aanrader Duur, maar zó goed

