Dutch Walltextile Company in Westpoort bestaat 100 jaar en hoopt op het predicaat Koninklijk

Beeld Dutch Walltextile Company

Ik wist niet dat het nog bestond, wandbespanning, maar dus wel?

“Wandbespanning is de oude manier om textiel op een muur aan te brengen, dat ging vroeger door te tengelen. Wij hebben een nieuwe manier gevonden om textiel aan te brengen, met een machine, waardoor er veel meer variatie mogelijk is.”

Wat willen antibloemetjesbehangmensen vandaag de dag?

“Wij leveren vooral aan architecten, designers, high-end interieurwinkels, vijfsterrenhotels, maar ook wel aan particulieren. Trends zijn nu velours, jacquard genaaid met drie inslagen, vaak afgewisseld met een ander garen, zodat de wand een 3D-effect krijgt. Bouclé is ook in de mode, dat is wollig, wat pluisachtig.”

Gezien uw leeftijd bent u niet de hele eeuw betrokken geweest bij het bedrijf?

“Mijn vader heeft de VPF, de Verenigde Passementfabrieken Amsterdam, opgericht in 1922, een kleine twintig jaar geleden overgenomen. VPF maakt voornamelijk lampenkappentextiel. Daaruit is ons bedrijf Dutch Walltextile Company voortgekomen. Ooit was de VPF een eenvoudige weverij en ververij op de Lijnbaansgracht, ik heb er in onze bezoekruimte nog prenten van hangen.”

Nu zit u in Westpoort toch?

“Ja, al dit soort industrie is de stad uit getrokken natuurlijk, want die veroorzaakte veel klachten van omwonenden. Maar het is ook gewoon een kwestie van logistiek. Onze stoffen komen niet meer op een houten handkar ter plekke, maar in grote vrachtwagens.”

En, heeft u de aanvraag al gedaan?

“Haha, we zijn inderdaad bezig om het predicaat Koninklijk te krijgen, dat kan als je honderd jaar bestaat. Het is een beetje lastig, want je hebt documenten uit de oprichtingstijd nodig. Maar die vinden we wel.”

Dutch Walltextile Company