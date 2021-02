Dunya Khayame: ‘Mijn schrikbeeld is Amsterdam als een verdronken stad’

Actrice Dunya Khayame: ‘Als ik een toerist zie genieten van een pannenkoek met Nutella, denk ik: prima toch, waarom niet?’ Beeld Nosh Neneh

Restaurant

“Restaurant 95 op de Amstelveenseweg, vanwege het halal eten, de keuken – Aziatisch-Oosterse fusion – en omdat er geen alcohol wordt geschonken. Ook fijn voor zwangeren en ex-alcoholisten. Als het kan, zit ik er weer met mijn familie. Met hoeveel mensen we zijn? Een grote tafel vol.”

Kerk

“Zonder twijfel de Mozes en Aäronkerk, bij het Waterlooplein. Daar hebben mijn vader en moeder elkaar ontmoet. Dat gebeurde tijdens de hongerstaking van Marokkaanse arbeiders die met uitzetting werden bedreigd, in 1975. Mijn vader was tolk voor die groep, hij wilde altijd helpen, en mijn moeder arts. Een moslim en een jood die elkaar ontmoeten in een kerk: het klinkt als het begin van een slechte mop, maar het was het begin van mijn leven.”

De Mozes en Aäronkerk bij het Waterlooplein. Beeld Nosh Neneh

Mijn buurt

“Dat is nu Oost, Watergraafsmeer. Het is er groen, divers en ik zit er vlak bij het Flevopark en de Javastraat. Ik zou zeker niet ­liever teruggaan naar Zuid, waar ik ben geboren en getogen. Nu is het een poepchique kakbuurt, toen waren er ratten en hadden we een bordeel in de straat.”

Plek om te sporten

“Stadspark Osdorp. Ik heb voor het eerst van mijn leven een personal trainer. Hard nodig, want ik ben zo slap als het maar zijn kan. Ik ken acrobaat Micka Karlsson uit mijn tijd bij dansgezelschap ISH en werk nu ­wekelijks met haar en met gewichten.”

Geheim adresje

“Nou vooruit, met Het Parool wil ik dat wel delen: dat is Kolifleur, in de Eerste Boom­dwarsstraat. Ze hebben daar tweede­hands­kleding van mooie merken. Betaalbaar en duurzaam. Mijn hele garderobe komt ervandaan.”

Theater

“Bellevue natuurlijk, daar kon ik me ­ontwikkelen als schrijver. Het is een fijn theater, zonder opsmuk, met leuke ­mensen. En ik word er steeds verrast.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat...

“Ik voel me geen Amsterdammer, ik bén het. Maar je kunt toch niet zeggen: zo zijn alle Amsterdammers? Dat we zo verschillend zijn, dat iedereen hiernaartoe komt, is juist zo leuk. Hoe het ook zal gaan ­tijdens en na corona: dit blijft een inter­nationale stad.”

Amsterdam voor kinderen

“Het Flevopark, vanwege de speeltuin. Ik kom ook graag met de jongens van 3 en 6 jaar in natuurspeeltuin Jeugdland in Oost, die nu gelukkig open is. Daar ­kunnen ze lekker bouwen. Een favoriet is verder Micropia in Artis, maar nu helaas even niet.”

Café

“Café-restaurant Polder in het Science Park. Met een terras in de zon, voor ­mensen die in de buurt werken en wonen. Ze zijn er heel gastvrij en er lopen kippen rond, ook leuk voor de kinderen.”

Mooiste brug

“De behabrug naar IJburg, grappig dat ie zo wordt genoemd. En de fietsbrug naar IJburg, die ik op moet als ik naar de ­gastouder ga. Maar die vervloek ik ook soms, want hij is heel steil.”

Met pek en veren de stad uit

“Niemand. Het lijkt wel een algehele sport om bijvoorbeeld die bierfiets en Nutellawinkels te bashen. Als ik een toerist zie genieten van een pannenkoek met Nutella, denk ik: prima toch, waarom niet? Ook zij maken de stad tot wat-ie is.”

Mooiste herinnering

“Misschien wel het gevoel van heimwee naar Amsterdam, toen ik vier jaar in ­Maastricht op de toneelschool zat. Ik was als een boerenkind dat nog nooit zijn dorp had verlaten.”

Standbeeld

“Het Picassobeeld in het Vondelpark. Vroeger schoten daar de blote mannen de bosjes in, waar van alles gebeurde.”

Het Picassobeeld in het Vondelpark. Beeld Nosh Neneh

Mooiste park

“Het Flevopark. Het is een mooi, groot park, met een oude, overwoekerde Joodse begraafplaats ernaast. Een mooi, ruig en stil stukje van de stad. Ik wandel er graag.”

Beste broodje

“Huisgemaakte falafel bij Tigris & Eufraat in de Javastraat, sowieso de gezelligste straat van Amsterdam. Bij Tigris eet je falafel zoals falafel bedoeld is.”

Tigris & Eufraat in de Javastraat. Beeld Nosh Neneh

Wil altijd nog

“Dat de kades in Amsterdam worden hersteld. En snel ook, net als het vervangen van de loden leidingen. Mijn schrikbeeld is Amsterdam als een verdronken stad.”