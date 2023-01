Drostenburg bestaat tien jaar: ‘Alles wat je in het kinderziekenhuis tegenkomt, kom je hier ook tegen’

Op Drostenburg werken 180 mensen samen om 200 kinderen van vier tot achttien jaar het beste onderwijs en zorg te geven. ‘Alles is hier maatwerk.’ Beeld Dingena Mol

Iedereen die zijn handen vrij heeft, helpt bij de ochtendspits op Drostenburg. Om half negen staan de schuifdeuren van de school open. Er is een aanhoudende stroom van busjes en ouders met kinderen. De ‘loslopers’ hebben veiligheidshesjes aan en helpen leerlingen naar hun klaslokaal. Het ene kind moet over op een andere rolstoel in school, bij het andere lukt het niet om het looprek uit te klappen, de rugzak van het meisje uit groep 1 moet over haar elektrische rolstoel worden gehangen. Bij de lift staat continu iemand die ervoor zorgt dat alles gestaag doorloopt. Het valt op dat de kinderen, zonder enige uitzondering, vrolijk en lachend de school in komen. Wie het kan, rent naar binnen.

Drostenburg is een – niet met opzet – verscholen plek in de stad, waar 180 mensen samenwerken om 200 kinderen van vier tot achttien jaar het beste onderwijs en zorg te geven. Op de school in Zuidoost zitten leerlingen die allemaal een lichamelijke, meervoudige beperking of een chronische ziekte hebben en geen onderwijs kunnen volgen op een reguliere school.

Ze komen uit de regio: van Weesp tot Halfweg en van Abcoude tot Purmerend. Het onderwijs en de zorg op de school zijn uniek. Reade verzorgt de kinderrevalidatie onder schooltijd en Happy2Move is een specialistische naschoolse- en vakantieopvang op de school zelf. Warm eten wordt er ook aangeboden, zodat gezinnen ontlast worden. Er lopen fulltime tot zes verpleegkundigen van Cordaan rond. Sommige kinderen worden gekatheteriseerd, krijgen sondevoeding, staan onder toezicht vanwege zware diabetes of astma, of krijgen medicijnen die door een verpleegkundige toegediend moeten worden. “Alles wat je in het Emma Kinderziekenhuis tegenkomt, kom je hier ook tegen,” zegt directeur Jack Deen (67).

Het is complex, geven de drie directieleden van de school toe. “We willen dat kinderen zo goed mogelijk onderwijs krijgen, uitgedaagd worden en tegelijkertijd hebben ze zorg nodig. Het is continu overleggen met elkaar en afwegen hoe we met onderwijstijd en zorg afstemmen de juiste balans vinden voor het kind,” zegt Deen. “Alles in deze school is specifiek op het kind in kwestie afgestemd.”

Rouw

De school is een product van vier Amsterdamse scholen voor kinderen met een lichamelijke, meervoudige beperking of een chronische ziekte. “Vroeger had je voor elke smaak een nieuw schooltype,” zegt Deen. Inmiddels is er de Wet passend onderwijs. Kinderen met ‘alleen’ een rolstoel moeten naar de school op de hoek kunnen. Beetje bij beetje nam de vraag voor speciaal onderwijs daarom af. Tien jaar geleden fuseerden de Mytylschool, de Noteboomschool, de Tyltylschool en de Coronelschool – allemaal scholen voor speciaal onderwijs – onder leiding van Deen tot Drostenburg.

Ook ouders krijgen zorg van de school, waar ook twee maatschappelijk werkers werken. Er zit spanning tussen hoop en verwachtingen van ouders en de professionele blik van medewerkers.

“Als ouders naar deze school komen, zitten ze soms in een rouwproces. Ze moeten afscheid nemen van het feit dat ze niet meer met andere ouders op een schoolplein staan, dat hun kind niet naar een gewone school gaat,” zegt adjunct Ingrid Tingen (52). “Wij hebben respect voor hun rouw. Het helpt niet om ouders direct te confronteren met de realiteit. We bewegen mee en zijn er óók voor hen,” vult adjunct Nance Willemse (62) aan.

De school bekijkt per kind wat haalbaar is. Kleine, realistische stappen, daar gaat het om op Drostenburg. Soms betekent het dat een kind later betaald werk kan doen. Soms betekent het dat het leert om tot drie te tellen of iets meer te begrijpen zodat het later tijdens de dagbesteding kan genieten van een prentenboek of stickers kan plakken in plaats van de hele dag tv te kijken. “Soms is dat het hoogst haalbare,” zegt Deen.

Lerarentekort

De directieleden benadrukken dat ze trots zijn op de school en op hun team. Ook deze school kampt met een tekort aan leraren. Ze hebben 17 procent verborgen vacatures, wat neerkomt op een tekort van vijf leerkrachten. Dat betekent dat zelfs bij deze doelgroep er noodgedwongen onbevoegden voor de klas staan. “We doen het echt samen,” zegt Willemse. “Het is elke dag weer puzzelen. We hebben het voordeel dat we in elke klas ook een onderwijsassistent hebben op wie we kunnen terugvallen, maar het is niet de bedoeling dat een onderwijsassistent alleen voor een klas staat.”

In een van de 23 klassen die de school heeft, staan juf Carla de Weerdt (54) en Santusha Jameson (33). Ze gaan het prentenboek Ik wil een diamant lezen. “Alles is hier maatwerk,” zegt De Weerdt. In klas Blauw D zitten zeven kinderen van zes tot acht jaar. Als ze een kring wil maken, krijgt een van haar leerlingen nét medicijnen toegediend via een infuus. De verpleegkundige zit op haar knieën voor de 7-jarige Göktürk, zodat hij ‘gewoon’ mee kan doen.

Twee leerlingen kunnen alleen praten met een spraakcomputer. Een leerling mag niet afvallen, dus hij mag eerst zijn fruit opeten aan tafel. Als het is gelukt om iedereen stil met ogen gericht op de juf te krijgen, krijgt elk kind een compliment. “Toppertje, Lieke.” “Adam, wat ben je lekker stil, goed zo.” “Liam, wat doe jij goed mee.”

De Weerdt en Jameson hebben van ieder kind een map in de kast liggen met (medische) informatie, maar hebben die niet nodig. Ze weten welke aandoening bij welk kind hoort en hoe ze ze op hun niveau kunnen benaderen. “Soms is hun aandacht krijgen het hoogst haalbare,” zegt De Weerdt. Zeker vijf minuten gaat het even alleen over de mol die in de sneeuw uitglijdt en een ijspegel ontdekt.

Dan wordt een kind opgehaald voor fysiotherapie, wil het meisje met autisme in een ander boek lezen en komt er ongevraagd geluid uit een spraakcomputer.

Drostenburg Got Talent

Een school met zieke kinderen is ook een school waarop kinderen regelmatig overlijden. Er ligt een uitgebreid protocol voor als dat gebeurt en toch is elk overlijden anders, zegt Deen. “Soms doen we een afscheid op school, soms niet. Kinderen met een Marokkaanse achtergrond worden niet altijd in Nederland begraven, dan kunnen we niet met het hele team aanwezig zijn. We willen er wel zijn voor de familie en voor elkaar. We bekijken het per kind en het went nooit. Echt nooit.”

Wat de directeur nooit zal vergeten, is het overlijden van drie kinderen uit hetzelfde gezin. “De kinderen hadden dezelfde genetische aandoening. Ik had een gesprek met die vader en ondanks zijn verlies en verdriet zei hij: ‘Ik ben al mijn kinderen verloren, maar ik heb ze wel gehad.’ Die uitspraak zal ik nooit vergeten.”

Er zijn tal van memorabele momenten op de school. Het overlijden van twee kinderen in drie maanden, maakte diepe indruk op het team. Als de directieleden samen herinneringen ophalen, merken ze op dat de memorabelste momenten die intiemste momenten zijn met kinderen en hun ouders.

Niet het bezoek van Máxima en Willem-Alexander, wel de jaarlijkse talentenjacht Drostenburg Got Talent. Tingen: “Er was een leerling die een jaar lang had geoefend om daar op het podium een paar stappen te zetten zonder looprek. Dat is fantastisch.” Niet de opening van de school door prinses Margriet. Wel de kritische ouders die het moeilijk hadden met het feit dat hun dochter naar Drostenburg moest. “Ze waren kritisch en hadden in onze ogen onrealistische verwachtingen. Na een paar weken zeiden ze: ‘Dit is een school van olympische kwaliteit.’ Dat blijft hangen, dat willen we zijn voor deze gezinnen.”