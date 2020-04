Droog, rood, jeuk, eczeem? Dit kun je doen tegen coronawashanden

Beeld Shutterstock

Iedereen is dezer dagen een beetje een zorgmedewerker. Ten minste als je naar onze handen kijkt. Ze zijn vaak wit uitgeslagen met een rozige glans. Kurkdroog zijn ze, op z’n best. Sommige handen zijn er zelfs nog slechter aan toe en zijn echt vurig rood. Die jeuken en de kloven die de afgelopen week zijn ontstaan, zijn niet alleen geïrriteerd, ze doen ook echt pijnlijk aan.

Zoals premier Mark Rutte het dinsdagavond tijden de persconferentie zei: “We wassen onze handen kapot.” En zo is het ook wel een beetje, zegt dermatoloog Reina Krijnen van zelfstandig behandelcentrum Medisch Centrum Wetering. “Ik heb er al de nodige vragen over gehad van mensen. Door het vele wassen in de strijd tegen het coronavirus, wassen we het kleine vetlaagje van onze handen af. Dat laagje zit daar om de handen te beschermen, als je dat wegwast krijg je enorm droge handen.”

Droge handen dus, maar een vetloze handhuid is ook minder goed beschermd tegen bacteriën, schimmels en infecties, waardoor je gevoeliger bent voor allerlei invloeden: als je niet uitkijkt ligt eczeem op de loer. “Dat is hardnekkiger, dat wil je niet ontwikkelen.”

Vaseline

Wat je nu bij veel mensen ziet is zeker nog geen eczeem, zegt dermatoloog Krijnen. “Wij noemen dit rough dermatitic skin: iets dat je veel ziet bij mensen met handbelastende beroepen, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen en kappers. Wanneer mensen veel met vloeistoffen in contact zijn, ontstaan er irritaties.”

Veel smeren is het devies, zegt Krijnen. “Het maakt niet zo heel veel uit met wat, als het maar vettig is. Zelfs Nivea is goed, als je dat in huis hebt en niet allergisch bent voor geparfumeerde crèmes. Maar veiliger is het om een ongeparfumeerd product met zo weinig mogelijk toevoegingen te gebruiken. Het best is eigenlijk vaseline, opsmeren direct nadat je je handen hebt gewassen, als ze nog nat zijn. Als je daarna goed afdroogt, blijft er een mooi licht filmpje op je huid achter.”

Het vele handen wassen is de belangrijkste reden dat mensen lichte huidklachten krijgen aan de handen. Wat ook zou kunnen meespelen is dat meer mensen sinds het coronavirus Nederland bereikte zélf hun huis schoonmaken. “Gebruik bij huishoudelijke klussen ook handschoenen, het liefst niet te strakke, want dan heb je kans dat het gaat zweten. Het best zijn handschoenen met een katoenen laagje aan de binnenkant. En ze vooral niet te lang aanhouden.”