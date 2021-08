Drinken en eten met een uitroepteken: taartjes met een Toh!-wijn uit Italië

Taarten met tomaat en rauwe ham. Beeld Jakob van Vliet

Normaal gesproken is het mevrouw Hamersma die in haar kookboekwinkel adviseert over kookboeken en recepten. Maar dit keer was het omgekeerde het geval. Het echtpaar dat binnenstapte had voor meneer de Plukalmanak op het oog, een boek over zelf je kostje bij elkaar scharrelen in de vrije natuur. Dat klinkt toch als je behelpen met bukkruid, scharrelgroenten en bermbegroeiing op een voortdurend uitwaaiend campinggasje voor een lekkende tent. Hier is er echter eerder sprake van een sterrentent.

Noma

Het boek is geschreven door Claus Meyer, medeoprichter van Noma in Kopenhagen, die de inmiddels wereldberoemde René Redzepi daar al op zijn 25ste als chef-kok aanstelde.

Nu is mevrouw Hamersma overigens volledig op de hoogte van het reilen, zeilen en plukken van Meyer. Het was dan ook de mevrouw in kwestie die de ­rollen had omgedraaid en mevrouw Hamersma wees op een verweesde tweedehands winkeldochter die zich enigszins verlept ophield aan de zijkant van haar etalage. “Ach! Heeft u het boek Taart! nog?” jubelde zij bijkans. “Daar heb ik zo vaak zo veel lekkers uit gemaakt. Vooral dat gerechtje op de omslag is een aanrader!”

Mevrouw Hamersma was net van plan weer eens flink op te ruimen en het al meer dan twintig jaar oude kookboekje een plek te geven in de bak ‘All You Can Eat € 2,00’. Maar nu ging ze er niet veel later in alle opzichten zelf mee aan de bak. Want

al is ze niet zo’n zoete taarten­bakker, voor het maken van ­hartige edities, zoals deze met tomaat en rauwe ham, is zij juist wel te porren.

Duwtje

Ook ik heb dan altijd maar een klein duwtje nodig om daar vervolgens een passende wijn bij uit te zoeken. En dat was nu bovendien al snel in de goede richting, omdat ik in dit geval lekker in de buurt kon blijven. De in het recept aan­bevolen ham komt uit het plaatsje San Daniele del Friuli. Zodoende wist ik bijna zeker dat vanwege het zo vaak kloppende motto ‘When it grows together, it goes together’ ik met het wit van de friulanodruif uit hetzelfde Friuli goed zou zitten.

Overigens is dat een druif met een verhaal. Vroeger ging deze als ‘tocai’ door het leven. Maar daar staken de Hongaren een stokje voor, bang dat er verwarring zou ontstaan met hun tokaji. De Italianen stribbelden nog even tegen, maar in 2007 gaven ze zich gewonnen en doopten ze ’m om tot friulano. In ieder geval onderscheiden ze zich bij Di Lenardo met hun Toh! Er is verkwikkende venkel en er zijn meloenmootjes en stoer-sappige amandel-, lof- en grapefruitbitters. Het is het type dat de speekselmotor op volle toeren laat draaien.

“Een boek en een wijn, alle twee met een uitroepteken!” constateerde mevrouw Hamers­ma. “Geldt ook voor de combinatie!” antwoordde ik, waarna ook zij snel haar glas bijhield.

Meneer en mevrouw Hamersma. Beeld Sjoukje Bierma

Recept: taartjes met tomaat en rauwe ham (8 kleine taartjes)

8 velletjes diepvriesbladerdeeg

8 plakjes rauwe ham, bij voorkeur San Daniele

150 ml extra vergine olijfolie

3 tenen knoflook

wat zwarte peper

40 kerstomaatjes

een handje basilicumblaadjes

een handje tijm of rozemarijn

Verwarm de oven op 190 graden. Snijd acht cirkels van 10 cm doorsnee uit de bladerdeeg­velletjes. Leg die op een ingevette bakplaat en zet ze tot gebruik in de koelkast.

Scheur de rauwe ham in grove stukken en doe die samen met de helft van de olijfolie, de tenen knoflook en de zwarte peper in een keukenmachine. Hak het geheel een paar seconden tot er een grove puree is ontstaan.

Halveer de kerstomaatjes. Scheur de blaadjes basilicum en voeg ze toe aan de rest van de olijfolie. Doe dit niet langer dan 20 min voor gebruik, anders verkleuren de blaadjes.

Schep een bergje van het hammengsel in het midden van elke deegcirkel; laat de randen vrij. Leg de tomaten er in een cirkel bovenop, bestrijk ze met basilicumolie en strooi er fijngehakte tijm of rozemarijn over.

Bak de taartjes zo’n 15 min in de oven tot het deeg gerezen en gaar is. Leg de taartjes op een rek en bestrijk de randen met basilicumolie. Dien de taartjes warm op.