Drink cappuccino met een mix van haver- en koemelk bij Sixtyforty in het Tolhuis

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: in het Tolhuis is pop-uplunchroom Sixtyforty geopend.

In 1662 betaalden handelslieden in het Tolhuis in Noord nog tol om de stad binnen te komen. Tegenwoordig kun je in het historische pand bij Sixtyforty een cappuccino met zestig procent havermelk en veertig procent koemelk drinken (€3,75). “Op die manier wen je langzaam aan de smaak van plantaardige melk zonder je consumptie helemaal te veranderen,” zegt eigenaar Irene de Ruijter (44).

Voor de opening was ze marketingondernemer, en haar buurvrouw en mede-eigenaar Ingrid Serruijs (50) jurist en paardencoach. Ze gingen dit jaar beiden met sabbatical, gooiden het roer om en openden Sixtyforty.

De afgelopen jaren kon je de ruimte in het weekend afhuren voor bruiloften en feestjes. “Het was zo zonde dat deze prachtige plek doordeweeks altijd dicht was.” Nu zijn ze vijf dagen in de week open voor ontbijt en lunch.

De naam is geïnspireerd op de klimaatdoelstelling van 2030, waarin het streven is om de consumptie van dierlijke producten te verminderen naar zestig procent plantaardig en veertig procent dierlijk. “De verdeling van consumptie is nu andersom. Om deze doelstelling te behalen moeten we ons eetgedrag veranderen. Een of twee keer in de week vlees of vis, en niet vijf. Alle kleine beetjes maken al een groot verschil.”

Op de menukaart – met voornamelijk lokale producten – staan gerechten met keuzes die de gasten een handje helpen bij deze vermindering. Zoals duurzame rund- of oesterzwamkroketten (€12,95), Griekse yoghurt of kokosyoghurt met granola (€8,95) en een roomboter- of sheabuttercroissant (€3,95). “Door de sixtyfortyformule is mijn man uiteindelijk toch havermelk gaan drinken, terwijl hij het eerst niet lekker vond.”

Sixtyforty

Buiksloterweg 7, Noord. Galg Vroeger had je vanaf het terras van het Tolhuis uitzicht op de galg van de stad. Hier kon je zien hoe gevangenen werden opgehangen. Historische tekeningen hiervan hangen aan de muur. De eerste Het Tolhuis is een van de eerste Amsterdamse horecagelegenheden waar scheepslui wat konden eten en drinken voordat ze vanaf het kanaal de stad ingingen. Burger Binnenkort komt er ook een Sixtyforty-optie met een burger: zestig procent plantaardig vlees en veertig procent rundvlees

