Drink bier of dans tot in de late uurtjes bij Lagerwal in Noord

Lagerwal. Beeld Koosje Koolbergen

“Lagerwal is in eerste instantie een biertuin, al vinden we die term een beetje ondergewaardeerd,” legt Tijn van den Bruele (23), general manager van Lagerwal, uit: “Deze locatie leent zich perfect voor allerlei activiteiten. Zo is het een terras, een biertuin en kan het ook worden gebruikt als festivallocatie.” Van den Bruele schetst het beeld van een dansende menigte van twaalfhonderd mensen en groepen op de twee platforms aan weerszijden van het podium die over de massa uitkijken.

“De grote open ruimte waar nu tafels en stoelen staan, kan helemaal worden leeggeruimd en gebruikt als dansvloer. En we hebben twee platforms die los kunnen worden verhuurd, waardoor je daar bijvoorbeeld je verjaardag kunt vieren.”

Lagerwal is niet hoofdzakelijk bedoeld om te feesten. Op vrijdag, zaterdag en zondag ben je ook welkom om, al dan niet in de zon, een pita met bbq-lam (€12), een zeevruchtenbucket (€40) of een hele kip van het spit van circa 1,2 kilo (€28) te komen eten. Het eten wordt deels bereid in een open keuken en er wordt gewerkt met selfservice.

In een biertuin kan bier natuurlijk niet ontbreken. Er zijn negen bieren op de tap, vijf soorten op fles en nog eens drie alcoholvrije keuzes. Daarnaast serveert Lagerwal pitchers met sangria (€35-€45), cocktails (€10 per glas, €45 per pitcher) en verschillende soorten wijn.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl