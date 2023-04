Drieduizend voedselbanken voor de bij: ‘We hebben gekeken naar wat ze het lekkerst vinden’

De bijenpopulatie in Nederland heeft honger, dus stichting The Pollinators opent 3000 bijenvoedselbanken. Initiatiefnemer en ‘beekster’ Tom van de Beek (45) vertelt.

Wat is een beekster?

“Haha, dat is een Amerikaanse term: een samenvoeging van hipster en geek, maar dan op het gebied van bijen. Een bijennerd dus eigenlijk. Zo noem ik mezelf ook wel eens.”

Ik begrijp dat de bij het moeilijk heeft.

“Klopt, door bijvoorbeeld meer verstening en betegeling, schadelijke pesticiden en de toenemende monocultuur in de landbouw. Daardoor heeft de bij een steeds kariger voedselaanbod en worden veel soorten met uitsterven bedreigd.”

Dus jullie hebben voedselbanken opgezet, waar mensen voedselpakketten voor bijen kunnen ophalen.

“We hebben goed gekeken naar wat die wilde bij nou het allerlekkerst vindt, op welke bloemen ze afkomen. Op basis daarvan hebben we een mix laten samenstellen van bloemen en kruiden die goed zijn voor de bijen die hier van nature voorkomen. Niet alleen voor de honingbij dus, er zijn wel 360 soorten.”

Zijn er ook voedselbanken in Amsterdam?

“Ja, ruim honderd Amsterdammers hebben zich opgegeven om voedselbank te worden, dus een uitdeelpunt voor die voedselpakketten. Van 10 tot 22 april kunnen Amsterdammers een bijenvoedselpakketje ophalen. Op een kaart kun je zien waar ze wonen. En het planten ‘mag’ dan op 22 april, op Nationale Zaaidag.”

En wanneer kunnen de bijen er vervolgens van genieten?

“Ik verwacht tussen de zes weken en twee maanden later. Het leukste moment is natuurlijk als je ziet dat er een dikke hommel landt op een bloem die jij speciaal voor ’m hebt gezaaid. Dan zie je: het werkt echt. De actie is ook bedoeld om mensen daar bewust van te maken, in het kader van ‘keer het tij voor de bij’.”