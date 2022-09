Drie tips die je volgens experts niet wilt missen dit weekend

Een eerder feest bij Lofi. Beeld Martijn Kuyvenhoven

Kunst: Unseen

‘Op de book market van Unseen vind je betaalbare prints’

Cathelijne Blok, kunsthistoricus: “Unseen is een van de leukste fotografiebeurzen van de stad. Zodra je de Westergasfabriek binnenloopt, voel je direct dat je op een heel internationale plek bent waar groot fotografietalent te zien is. Je kunt lekker foto’s kijken en inspiratie opdoen, in gesprek gaan met galeriehouders en er is een bar. Dit jaar vind je er werk van onder anderen Mous Lamrabat, die nu ook te zien is in Foam. Zijn werk confronteert, het zijn belangrijke verhalen die het verdienen om verteld te worden. Wat je bij Unseen zeker niet moet overslaan, is de book market, waar je mooie prints en fotografieboeken vindt, vaak ook nog best betaalbaar. Zo heb ik er bij een eerdere editie ooit een print van fotograaf Lara Verheijden gekocht, bekend van de Amsterdamse Naaktkalender. Op de foto zie je net een klein stukje bil; die print hangt nu in mijn woonkamer.”

16-18 september, 11:00-19:00 uur, Westergas

Nachtleven: Lofi

‘Zondag overdag feesten is ideaal’

Jari Goedegebuure, schrijft voor Het Parool over nachtcultuur: “In Berlijn gebeurt het al heel lang en in Amsterdam zie je het sinds de pandemie ook steeds vaker: zondagfeesten in het legale circuit. Dit weekend vind je zo’n feest in Lofi, een club in Westpoort met een grote buitenplaats om te dansen. Het begint ’s middags en is om elf weer afgelopen, ideaal als je de volgende dag moet werken. Deze editie wordt gecureerd door Identified Patient, dus er wordt behoorlijk eclectisch gedraaid. Niet alleen door hem, maar ook door dj’s als Amor Satyr en Mark Knekelhuis. Door het eind fietsen, het tijdstip en de dj’s komen er vooral leuke mensen op af die écht liefhebber zijn van het genre.”

18 september, vanaf 13.00 uur, Lofi

Podcast: Nymphet Alumni

‘Een Gen Z-blik op mode en cultuur’

Eva van Brummelen, illustreert voor Het Parool: “Als ik onderweg ben, luister ik graag naar de Amerikaanse podcast Nymphet Alumni. Elke aflevering werpen Alexi, Biz en Sam een interessante Gen Z-blik op mode en cultuur. Ze praten over wat ze zien op TikTok en andere kanalen, maar weten met hun kritische en weloverwogen kijk trends diep te duiden en halen geregeld de politiek erbij. Ik raad vooral aflevering 4 aan, waarin de populaire influencer Meg Superstar Princess te gast is. Zij leeft alsof het 2014 is en zo ziet ze er ook uit, met haar indielook en oude telefoon die slechte foto’s maakt. Voor Gen Z’ers lijkt 2014 misschien heel ver weg, maar ik denk dat deze podcast voor alle leeftijden heel relevant is, zeker als je wil weten waar de jeugd zich mee bezig houdt.

Te beluisteren via de gangbare podcastapps