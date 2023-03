Douwe Bob opent Amsterdamse restaurantboot met livemuziek

Beeld Dingena Mol

Aankomende maanden vaart Bob’s Boat Bash elke vrijdag en zaterdag door de Amsterdamse wateren terwijl er aan boord een driegangendiner en borrel met livemuziek plaatsvindt.

Het concept is opgezet door singer-songwriter Douwe Bob Posthuma (30) en zijn compagnon Mike Bruijnesteijn (35). “Douwe was altijd aan het jammen op zijn woonboot als ik bij hem langskwam. Toen we een keer biertjes dronken, bedachten we dat er in de combinatie van een boot en livemuziek een goed idee schuilging,” zegt Bruijnesteijn. Via Rederij de Nederlanden kwam het duo aan een grote salonboot om het idee op uit te voeren.

Opvarenden staat een avond vol eten, drankjes en optredens te wachten. “We proberen het publiek te verrassen met nieuwe muzikale talenten of door bekende namen uit de muziekindustrie uit te nodigen. Iedere week is het weer een verrassing wie er komen optreden.”

Er zijn twee shifts waar bezoekers uit kunnen kiezen. Om 18.00 uur vertrekt de eerste shift, met een driegangendiner en optredens. “We hebben geen keuken aan boord dus moeten al het eten van tevoren al bereiden, daarom is het diner niet heel ingewikkeld.” Deze week stond bijvoorbeeld burrata, pasta alla parmigiana en tiramisu op het menu. De tweede shift, die meer is gericht op de borrel, vertrekt om 20.15 uur uit de haven en vaart door tot middernacht.

De route die de boot aflegt wisselt per keer. “De ene keer varen we richting het IJsselmeer en de andere keer richting Zaandam, je weet hier nooit wat je te wachten staat.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.