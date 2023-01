Door Foundation tovert een verlaten loods in Noord om tot culturele broedplaats

Beeld Jakob van Vliet

Een plek waar hoogwaardige kunst en de nachtcultuur van Amsterdam samenkomen. Dat beogen Chafik Benhmidouch (42) en Xander Straat (57), initiatiefnemers van Door, te faciliteren in de grote loods op de NDSM-werf in Noord. Het tot dusver grotendeels leegstaande magazijn willen ze omtoveren tot een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en oud door middel van kunstexposities die laat op de avond plaatsvinden.

Overdag is het café Gentle Space Coffee voorin het pand geopend als plek waar buurtbewoners kunnen neerstrijken voor een kimchitosti (€6,60), een cappuccino (€3,50) of bananenbrood (€3,20). In de avond doen de drie grote ruimtes achter in het pand dienst als decor voor wisselende exposities en voorstellingen.

De opening van Door Open Space is een vervolg op hun eerdere project ‘DooResidency’ in Zaandam, waar ze met twintig makers wisselende exposities creëerden. Ze willen makers uit verschillende disciplines samenbrengen om creatieve producties in elkaar te zetten waarin theater, dans, muziek en beeldende kunst bij elkaar komen. Hiermee hopen ze een divers publiek aan te spreken. De kamers boven in het pand geven ze in bruikleen aan veelbelovende kunstenaars met wie ze ook samenwerken voor de exposities en voorstellingen.

Vrijdag vindt het uitverkochte openingsevenement plaats waarin een aantal kunstenaars met wie de Door Foundation in het verleden heeft samengewerkt hun werk zal laten zien. Deelnemers zijn onder anderen Marieke Peeters, Nicholas Thayer en Joost Koster. Bezoekers krijgen de kans om de kunst te bekijken en een biertje aan de bar te drinken.

Door Open Space Tt. Vasumweg 31, Noord Veelzijdig Het café Gentle Space Coffee dient ook als hoofdkantoor van Door Open Space. Grootte van het gebouw 3000 vierkante meter. Anders dan anders Kunstexposities die je om 00.00 uur kunt bezoeken.

