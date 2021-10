Door findoms en cashqueens is er nu Snacc.nl, voor erotische diensten

Beeld Shutterstock

U deed een interessante ontdekking.

“Ik merkte dat er in mijn bedrijfstak steeds meer naar virtuele BDSM bewogen werd. Er ontstond meer vraag naar sm op afstand, mede door de coronacrisis waarschijnlijk. En statistieken van Google- en Twittersearches bevestigden dat er bijvoorbeeld veel gezocht werd naar financial dominatrix’s, ook findoms of cashqueens genoemd.”

Welke bedrijfstak is dat?

“De erotiek. Althans, wij verkopen zelf geen erotiek, maar bieden technische ondersteuning aan wie dat wel doet. In de jaren negentig begon ik website de Geile Gids. Dat werd begin jaren nul Sexjobs.nl.”

Die URL spreekt voor zich, maar wat betekent Snacc precies?

“Snacc staat in de Urban Dictionary als ‘een aantrekkelijk iemand’, iets lekkers. Snacc.nl is een plek waar mensen hun erotische diensten kunnen aanbieden en contact kunnen leggen met klanten of volgers. Veel erotische influencers lopen op een gegeven moment vast, doordat ze niet op andere media mogen adverteren dan waar hun content te zien is, zoals op bijvoorbeeld OnlyFans. Maar ik denk dat de toekomst van het internet juist wel crossmediaal is.”

Wat maakt findoms nu zo populair?

“Financiële dominantie is een vorm van BDSM die goed online werkt, omdat het, anders dan bij een klassieke dominatrix-klantverhouding, niet om iets fysieks gaat. Het is een meer geestelijke prikkel. En er is een flink aantal vrouwen dat daar een verdienmodel in zag en erop in is gaan spelen. Een findom verzamelt een schare aan ‘geldslaven’ om zich heen, ook wel ‘piggybanks’ of ‘human ATM’s’ genoemd. Zij betalen haar om haar te dienen.”