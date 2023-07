Door afschot van damherten krabbelt de kaalgevreten natuur in de Amsterdamse Waterleidingduinen weer op: ‘Het volgende hoofdpijndossier hier is stikstof’

Na jaren te zijn kaalgevreten door duizenden damherten, veert de natuur in de Amsterdamse Waterleidingduinen voorzichtig weer op. In een aantal afgehekte gebiedjes is goed te zien hoe snel dat kan gaan.

Kijk, hier bloeit de grote tijm. En daar de parnassia. En nog een klein stukje verderop staat een wilde orchidee, de moeraswespenorchis, mooi te wezen. “Zo zien we het graag,” zegt ecoloog Mark van Til (59) goedkeurend. “Dit zijn typische soorten voor het duinlandschap. De afgelopen jaren zijn ze vrijwel allemaal verdwenen uit het gebied. We zien hier dat de natuur zich toch relatief snel kan herstellen, als de omstandigheden eenmaal weer gunstig zijn.”

Gunstige omstandigheden, dat wil in de Amsterdamse Waterleidingduinen vooralsnog zeggen: veilig achter een hek. Zoals hier in het Groot Zwarteveld waar enkele jaren geleden een zogeheten exclosure is gemaakt om een veilige haven te creëren voor de oorspronkelijke plantensoorten. “Niet alleen voor planten,” voegt projectleider Van Til van Waternet eraan toe. “Voor de parelmoervlinder zijn het duinviooltje en de wilde liguster heel belangrijk. Die zien we allebei nu ook weer terug in de exclosures.”

Aan de andere kant van het hek kijken, liggend in het hoge gras, twee damherten nieuwsgierig toe. Het valt niet goed uit te maken of zij schuldbewust kijken over hun aandeel in de jarenlange kaalslag of juist hongerig naar al dat onbereikbare lekkers. Van Til: “Het probleem van de damherten is hun dieet. Waar andere grazers zoals schapen en runderen voornamelijk grassen eten, gaat de voorkeur van het damhert uit naar planten, kruiden, bloemen en struiken. Ze vreten alles kaal.”

PS 21 juli 2023Bioloog Gerard Oostermeijer, onderzoeker aan de UvA, binnen de ‘exclosure’, de grote hekken die er zijn geplaatst. Beeld Mariet Dingemans

Zeker als ze met velen zijn. Volgens de jongste tellingen leven er nu ongeveer drieduizend herten in het waterwingebied dat zich langs de kust uitstrekt van Zandvoort tot Noordwijk, maar het zijn er wel drie keer zo veel geweest. Amsterdam heeft zich lang verzet tegen het afschieten van de dieren, maar op aanhoudend aandringen van terreinbeheerder Waternet en de provincie Noord-Holland is de gemeente een jaar of tien geleden toch overstag gegaan.

Sinds 2016 wordt de populatie, zoals dat heet, actief beheerd door middel van afschot. De ideale omvang van achthonderd dieren is nog niet bereikt, maar het einde van de draconische maatregel is wel in zicht, zegt Van Til. “En het verschil is nu al merkbaar. De tijd is voorbij dat je tijdens een wandeling van een uurtje wel driehonderd dieren kon tellen. De graasdruk is nu flink afgenomen, en dat zie je terug in het gebied. Het ziet er nu al een stuk minder kaal en vertrapt uit.”

Damhert vond de weg naar all-you-can-eatbuffet

De zestien aangelegde exclosures in het natuurgebied moeten inzicht verschaffen in het herstel van de flora en fauna zonder de aanwezigheid van de hongerige herten. Het verschil is indrukwekkend, en werd nog eens onderstreept toen bij een van de afgehekte gebieden het hek was opengeknipt en een damhert zich naar een weg wist te wurmen naar het all-you-can-eatbuffet en daar prompt alle wilde orchideeën verorberde.

Het onderzoek wordt groot aangepakt: een tiental onderzoekers met uiteenlopende specialismen houdt met vrijwilligers de ontwikkelingen binnen en buiten de exclosures in de gaten. Een van hen is bioloog Gerard Oostermeijer (58) van de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in de ecologische effecten van bedreigde en invasieve soorten, in dit geval een grote grazer met een onstilbare trek in geregeld zeldzame flora.

Ook Oostermeijer is verrast door de veerkracht van de natuur in de exclosures. “Planten hebben speciale mechanismen om te overleven. Bij de ene plant is dat lang levend zaad dat rustig wacht op gunstiger omstandigheden om te ontkiemen, bij de ander een wortelstok in de grond. Op het oog lijkt het alsof de soorten helemaal verdwenen zijn, maar als de overbegrazing niet te lang duurt, duiken ze toch weer gewoon op. Dat gaat hier sneller dan verwacht.”

PS 21 juli 2023Icarusblauwtje (vlinder) op een bloem binnen de exclosure. Beeld Mariet Dingemans

Het onderzoek in de exclosures gebeurt met moderne middelen. Zo is er een computergestuurde camera die alle insecten vastlegt die neerstrijken op een geel oppervlak, meteen determineert en doorstuurt naar de universiteit. Andere onderdelen zijn juist weer ouderwets, zoals het tellen van vlinders en keutels van herten en konijnen, dat Oostermeijer zijn studenten binnen en buiten het omheinde terrein laat uitvoeren. Geen opwindende klus, zegt hij, maar wel een belangrijke. “Tellen is nu eenmaal de basis van de biologie.”

Het onderzoek wordt uitgevoerd met het Waterbedrijf Noord-Holland dat de aangrenzende Kennemerduinen in beheer heeft en loopt nog door tot en met 2024. De resultaten kunnen naar verwachting ook worden gebruikt voor andere natuurgebieden waar sprake is van een tijdelijke verstoring. Voor Waternet is er ook nog een praktisch doel. Om toestemming te krijgen voor de jacht op de beschermde damherten, moest de terreinbeheerder de rechter overtuigen van het effect van de duizenden grazers op de duinvegetatie. Met alle wetenschappelijke informatie uit de exclosures zal dat een volgende keer minder tijd en moeite kosten, is de verwachting.

Na het hoofdpijndossier van damherten nu de stikstof

Wanneer ook de natuur buiten de exclosures weer zal zijn hersteld, is de vraag. Aanvankelijk was de verwachting dat de damhertenpopulatie dit jaar zijn beoogde omvang zou hebben, maar dat gaat toch nog wel een of twee jaar duren, zegt Van Til. “Het beheerplan voor de damherten loopt tot 2026. Dan zal er een nieuwe afweging moeten worden gemaakt. Hoe gaat het met de populatie, wat is de druk op de natuur? Uiteindelijk is het een politieke afweging.”

Oostermeijer wijst erop dat de natuur de neiging heeft zich doorgaans weinig aan te trekken van de politieke besluitvorming. “Ook als het aantal damherten de gewenste omvang heeft gehaald, blijft het ongewis hoe het gebied daar op reageert. Je kunt nooit precies voorspellen wat er in de natuur gebeurt, als je eenmaal aan de knoppen gaat draaien. De dynamiek in een gebied is voortdurend aan verandering onderhevig. Soms gaat dat snel, soms gaat dat langzaam.”

Van Til knikt. Het hoofdpijndossier van de damherten kan hopelijk binnen afzienbare tijd worden dichtgeklapt, maar het volgende ligt ook nog op zijn bureau: stikstof. “De negatieve effecten van de stikstofdepositie zijn hier nog altijd zichtbaar. Het leidt onder meer tot verruiging en vergrassing van het duingebied, waardoor andere soorten planten en kruiden worden weggedrukt. Ook dat betekent: minder diversiteit en minder soortenrijkdom.”

En, anders dan damherten kan stikstof niet worden geschoten. “We denken na over de inzet van runderen en schapen om de vergrassing tegen te gaan,” zegt de ecoloog. “Maar dat is natuurlijk geen oplossing van het probleem. Om voor een echte doorbraak te zorgen, zal het probleem bij de bron moeten worden aangepakt.” De twee damherten aan de andere kant van het hek kijken peinzend in de verte. Het valt niet goed uit te maken of ze zich zorgen maken over de stikstofdepositie of gewoon trek hebben.