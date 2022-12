Dolly Bellefleur deed een huwelijksaanzoek in Het Parool: ‘Hij geloofde zijn ogen niet toen hij het las’

Beeld Eveline Renaud

“Ik was zaterdag, toen Het Parool kwam, heel erg gespannen. Ik kon het me niet voorstellen, maar je denkt toch heel even: stel je voor dat hij geen ja zegt? George geloofde zijn ogen niet toen hij het aanzoek las. Hij was overdonderd. Hij vond het zo romantisch, en antwoordde volmondig JA IK WIL! We buitelen al dagen over elkaar heen met ideeën over de ceremonie. Houden we het klein, of organiseren we toch een groots Love Ball? Het is ongelooflijk hoeveel vriendinnen zich spontaan hebben aangemeld als bruidsmeisje. En George, dichter en boekenmaker in hart en nieren, loopt al rond met plannen om een boek te maken dat onze liefde viert.”

“Ik realiseerde mij vooral dat ik onze liefde lang een beetje heb beschouwd als iets ‘vanzelfsprekends’. Het schilderij in de expositie Love Stories van Benjamin Britten en zijn geliefde Peter Pears, die hun liefde angstvallig geheim moesten houden, drukte me met mijn neus op de feiten: het is niet overal vanzelfsprekend openlijk van elkaar te kunnen en mogen houden, nog steeds niet. Dames en dames, heren en heren, dames en heren of hoe je jezelf ook wil definiëren en identificeren: laat liefde regeren!”