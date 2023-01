Dokter Co (86) is behalve straatarts ook kunstenaar; zijn tekeningen zijn nu te zien

Beeld Co van Melle

U fietst iedere dag de stad door om mensen te helpen die buiten het systeem vallen.

“Ik heb mijn vaste ommetje, van kraakpanden in de Bijlmer tot de rafelranden in Osdorp, en ik eet iedere dag mee met de vluchtelingen bij de Diaconie. Bij eenvoudige klachten help ik mensen, maar ik ben ook heel handig in het vinden van fietsen, die ik dan opknap en weggeef.”

Tijdens uw tochten door de stad maakt u ook tekeningen.

“Ik heb standaard een schetsboek, verfdoosje en platte pencils bij me. Als ik iets zie dat ik wil vastleggen stop ik, zoals de bomen in het Vondelpark die heel grappig uit het lood staan, of de geweldige Schotse hooglanders in een ruig gebied richting Zaandam.”

Op de expositie hangen tekeningen geïnspireerd op het werk van tekenaar Oswald Wenckebach, die Amsterdam honderd jaar geleden vastlegde.

“Ik ben zo’n mannetje dat graag op zoek gaat naar oude dingen, dus bezocht ik de plekken die Wenckebach zo minutieus tekende in 1907. Ik tekende zijn werk na en maakte daaromheen een tekening van diezelfde plek nu.”

De tekeningen zijn ook te koop?

“Er hangen veertig ingelijste tekeningen voor 30 euro, met Stadspas zijn ze 20 euro. Er zijn ook losse tekeningen voor 10 euro. Vraag wel eerst even aan beheerder Bert of er nog iets te koop is, want het gaat hard.”

Dokter Co gaat naar de runderen is te zien tot 2 februari, Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29.