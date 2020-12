Doe mee met onze kerstspeurtocht: zoek de hertachtigen in Amsterdam

Voor een echt rendier moet je naar Artis, maar de stad zit vol andere hertachtigen. Zoek en vind ze tijdens deze kerstspeurtocht.

Het was in het najaar van 1957 dat de 18-jarige Henk Zilvergieter een ‘lumineus idee’ kreeg, aldus de Provinciale Drentsche en Asser Courant destijds. Henk werkte in een reparatiewerkplaats in Hammerfest, een dorp in het noorden van Noorwegen, in de provincie Finnmark. Hammerfest ligt op de poolcirkel, daar waar de Kerstman vandaan zou komen. Het is een plek met meer rendieren dan inwoners, en in reisgidsen wordt vermeld dat ‘er maar weinig gezelligheid is’. Vooral vanaf eind november: dan komt de zon twee maanden lang niet meer op.

Misschien wilde Henk daarom even in de schijnwerpers staan. Tijdens zijn lange werkdagen had hij een plan bedacht, voor als hij met de feestdagen huiswaarts zou keren. De Provinciale Drentsche en Asser Courant omschreef het als jeugdig enthou­siasme, maar je zou het ook gewoon een groots, spectaculair en meeslepend plan kunnen noemen. Henk Zilvergieter zou namelijk de drieduizend kilometer lange reis naar huis afleggen per rendier. Een rendierreis-in-kerstman-stijl, zoals hij het zelf noemde. Een episch kerstavontuur, zo was de bedoeling, dat aan de vooravond van Kerstmis tot een climax zou komen, als hij samen met zijn Rudolph het centrum van Amsterdam zou bereiken.

Waar het precies misging, is onduidelijk. Was het het weer? Een gebrek aan een gemotiveerd rendier? Of was het toch het jeugdig enthousiasme? ‘Zijn droom om ten aanschouwe van bewonderende menigten met zijn rendier door de straten van Amsterdam te trekken, is vervlogen,’ schreef de krant in november 1957, in een artikel met de kop ‘Geen rendier in Amsterdamse straten’. ‘Uit Finnmark wordt vernomen dat Henk het rendier geruild heeft voor het minder romantisch, maar aanzienlijk gemakkelijker vervoermiddel, de trein.’

Waarom dit alles relevant is? Omdat er wel degelijk rendieren in de Amsterdamse straten te zien zijn. Of nouja, hertachtigen. Verborgen in de gevels en op de daken in de binnenstad.

Volg de aanwijzingen van deze kerstspeurtocht – een wandeling van 7 kilometer – en maak van elk gevonden hert een foto. Of nog beter: maak een selfie met de herten. Stuur alle foto’s (een kort verslag is ook welkom) via mail of WeTransfer vóór maandag 4 januari naar winactie@parool.nl, onder ­vermelding van ‘Kerstspeurtocht’.

Onder de inzenders wordt geloot. De ­winnaar krijgt een thuisbezorgd etentje voor twee van een buurtrestaurant. De winnaars, én een verzameling van de beste ingestuurde selfies, staan in januari in PS van de Week.

Route

1. Begin op de Prins Hendrikkade, voor Centraal Station. Loop richting oost en begin rondom het Barbizon Palace Hotel met het afspeuren van de gevels. Het eerste hert heeft u – hopelijk – snel gevonden.

2. Wandel naar de Nieuwmarkt en ga daarna de Koningsstraat in. Loop helemaal door – de Korte Koningsstraat door, de Keizersbrug over – en sla linksaf. Zoek op het pand tegenover de parkeermeter naar het hert.

3. Loop door, ga met de bocht mee en daarna rechtsaf. Loop via de Nieuwe Uilenburgerstraat naar het Waterlooplein. Loop links om de Stopera heen en steek via de Blauwbrug de Amstel over. Ga meteen rechtsaf en zoek naar de goed verborgen herten, in een bos, op het pand van nummer 162.

4. Loop door tot aan de Munt en vervolg uw weg langs het Singel. Sla ter hoogte van de Paleisstraat linksaf, de brug over, naar de Gasthuismolensteeg.

U nadert nu het hertachtigste deel van de stad. Eerst door de Hertenst...ehh...Hartenstraat en dan door de Reestraat. Sla linksaf, loop een meter of vijftig en zoek vanaf hier naar de zes opeenvolgende herten die herinneren aan brouwerij ‘Het Rode Hert’ die hier ooit zat.

5. Loop door en steek via de eerstvolgende brug de Prinsengracht over. Ga nu weer rechts en nog voor de eerste zijstraat kom je een eland tegen (ook uit de familie der hertachtigen!).

6. Nu is het nog een kwartier wandelen naar de laatste herten van de stad. Loop de Prinsengracht uit, helemaal tot aan de Brouwersgracht. Sla linksaf, en loop richting het bruggetje, en kijk ondertussen alvast naar rechts. Daar, aan de overkant van het water, vind je de mooiste herten van de stad!

Vanaf hier loop je in een kwartiertje weer naar Centraal Station, het startpunt van deze tocht.