Doe mee met een gratis pubquiz in Pension Homeland; er zijn wel prijzen

Beeld Sterre Kranenburg

Wat maakt deze quiz zo anders dan andere pubquizzen?

“We putten uit het archief van mede-organisator Erik Spaans, die een database met 30.000 quizvragen verzameld heeft. Anders zijn de cryptische doordenkvragen, en we hebben bijvoorbeeld geen muziekronde, maar wél audiofragmenten. En we werken met thema’s, bij ‘heavy metal’ kan het dan ook over zware metalen gaan. Iedere quiz heeft een ‘actuarebusanagram’; die term hebben we zelf verzonnen, maar gaat een begrip worden, let maar op!”

Bent u zelf een pubquizer?

“Ja, ik doe regelmatig mee aan pubquizzen in de cafés Thijssen, Koosje en Maxwell. Vroeger ging ik naar The Tara, de Amerikaanse host presenteerde die pubquiz met veel humor. Dat is ook wel mijn streven, om het publiek te entertainen.”

Heeft u een tip voor beginnende pubquizers?

“Zorg dat je een gevarieerd team samenstelt met diverse expertises en verschillende leeftijden. Het helpt om van veel dingen iets te weten en van weinig dingen veel; journalisten en cabaretiers zijn daar goed in, kijk maar naar de winnaars van De Slimste Mens. Uiteraard is iedereen welkom, in teams van vier personen. Een vijfde meenemen mag, maar dan krijg je wel puntenaftrek; we zijn streng doch rechtvaardig.”

Wat voor prijzen zijn er te winnen?

“Een rijkelijk gevulde tas, met in ieder geval lekker veel Pension Homeland-bier en een rondleiding voor het team in de brouwerij, door hoofdbrouwer Wietse.”

De Andere Quiz, elke derde dinsdag in Pension Homeland, aanvang 20.00 uur, gratis. Reserveer via info@pensionhomeland.com