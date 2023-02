Doe jezelf een lol en haal deze shoarmarol

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Mocht ik ooit een zangcarrière ambiëren, dan zou mijn eerste single Doe mij een lol en geef mij een shoarmarol heten, puur om te voorkomen dat deze snack ooit uit het assortiment verdwijnt. Want lieve lezers, de shoarmarol is helaas op niet zoveel plekken meer te vinden. En dat is een spijtige ontwikkeling, omdat hij veel meer is dan een latenightsnack.

Shoarma wordt vaak geassocieerd met uitgaansavonden, maar kan bij de juiste eettent ook rond lunchtijd geconsumeerd worden. Bij Etenstijd Lunch & Business in de Rijnbuurt bijvoorbeeld. Deze fijne, gezellige en sympathieke zaak heeft een breed aanbod – van de traditionele snacks tot falafel, kapsalon en dus ook shoarma – en ik durf te zeggen dat geen enkele keuze in dit etablissement een slechte is.

Maar mocht je er binnenkort eens zijn, bestel dan die shoarmarol. De shoarma die erin zit is namelijk zeer smaakvol, ook als je nuchter bent. Het vlees is niet te vettig en de kruiden zorgen ervoor dat het in je mond voelt als na een avondje Paradiso: een en al plezier. Daarnaast is de huisgemaakte knoflooksaus zacht van smaak, dus na afloop tandenpoetsen is niet nodig.

U begrijpt: weinig te klagen hierover, dus doe jezelf een lol en haal een shoarmarol.

Etenstijd Lunch en Business. Beeld Eke Bosman

Etenstijd Lunch & Business Uiterwaardenstraat 106

ma-zo 12.00-21.30 uur