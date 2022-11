Doe-het-zelfbeugels: lacht Dr Smile met kiespijn of in zijn vuistje?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs enverkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: doe-het-zelfbeugels.

Tieners met slotjesbeugels krijgen een meewarige blik van mij. Het stuk ijzer in de mond maakt het leven nog ingewikkelder dan het al is voor een puber. Ik spreek uit ervaring. Gezichten van walging wanneer een ­moerasmonster je mond overneemt als je spinazie naar binnen werkt. Gebarsten lippen die de steppes van de Serengeti laten verbleken. Tijdens mijn eerste tongzoen droeg ik een beugel met zelfgekozen blauwe elastiekjes en de tranen sprongen me in de ogen; mijn tong schaafde langs de kant van het slotje – de dame in kwestie vond het schattig dat ik emotioneel werd. De volgende tongworsteling vond pas weer plaats in mijn beugelvrije levensfase.

Het is daarom niet gek dat steeds meer volwassenen kiezen voor een aligner, een plastic bitje om je tanden recht te zetten. Die do-it-yourselfbeugel is komen overwaaien uit Amerika en Duitsland. Je krijgt een 3D-gekopieerd kunstmatig jasje om je tanden, draagt dat een halfjaar lang 22 uur per dag en je ziet volgens de online aanbieders een fan-tas-tisch recht resultaat.

Niet opzegbaar

Dr Smile is een Duitse aanbieder die zichzelf op dit moment flink aan het promoten is op social media. Op de website zie ik irritant gelukkige mensen met kunstma­tige glimlachen. Met 4,7 van de 5 Google-­sterren: de succesfactor van Dr Smile wordt in je gezicht geramd. Ik klik erop. Error. De sterren ­lijken uit de lucht te zijn ­gegrepen.

Hoeveel je betaalt voor zo’n plastic tandenhoes? 44 euro per maand, 6 jaar lang, inclusief 9,9 procent rente per jaar. Kom je op 3481,63 euro in totaal. Dat is geen kattenpis. Maar wordt die lauw of heet opgediend?

Volgens klantenreviews heb je een eenmalige contactafspraak met een tandarts, dan een onbereikbare klantenservice, tanden raken beschadigd, het resultaat is niet positief, het abonnement blijkt niet opzegbaar, er is geen enkele begeleiding en daarbovenop krijgen klanten cadeaubonnen aangeboden voor positieve reviews op TrustPilot of Google Review. Dr Smile kan zich steeds minder goed verbergen achter zijn stralende glimlach.

“Wij willen het publiek waarschuwen voor do-it-yourselfbeugels,” zegt Marieke Joosten, orthodontist en secretaris van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. “Bij het rechtzetten van tanden op een onkundige wijze kunnen wortels uit het bot worden geduwd, waardoor in het ergste geval zelfs tanden verloren kunnen gaan.”

De aligners die online worden aangeboden komen daarnaast niet in aanmerking voor enige vergoeding omdat ze niet aan de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit voldoen. “De tandartsen die werken voor Dr Smile zeggen dat niet zij, maar de aanbieder eindverantwoordelijk is.” Bij wie moet je dan zijn als het misgaat?

Dr Smile gaat sinds kort samen met PlusDental, een andere online aligner-­aanbieder met soortgelijke klachten. Ze gaan lachend in hun vuistje door. Hoe lang nog, ACM?

De Autoriteit Consument en Markt laat in reactie weten Dr Smile nader te gaan onderzoeken: “We zien jouw verzoek als signaal, dus er wordt hoe dan ook naar gekeken.”

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.