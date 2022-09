Doe geen kleine wasjes en kook eenpansgerechten, en nóg 13 tips om energie te besparen

De energieprijzen stijgen door het dak en het klimaat verandert: genoeg redenen om zuinig te zijn met elektriciteit, gas en water. Drie experts op het gebied van duurzaamheid geven vijftien bespaartips; voor beginners en gevorderden.

1. Lang douchen met minder water? Dat kan!

Kom je geregeld onder de douche vandaan met verschrompelde vingers? Grote kans dat je houdt van lekker lang en heet douchen. Helaas zie je dat terug in je energierekening. Denk daarom eens aan een waterbesparende douchekop, die verbruikt gemiddeld 20 procent minder water en energie dan een normale douchekop. Marlon Mintjes, werkzaam bij Milieu Centraal :“Als je je regendouche vervangt door zo’n waterbesparende douchekop, bespaar je zelfs 60 procent.”

2. Verwarm geen muren

Radiatorfolie houdt warmte binnen. Dat werkt zo: de folie plak je op de achterkant van de radiator. De warmte verdwijnt daardoor niet in de muur, maar reflecteert door de folie je kamer in. Mintjes: “Ik heb zelf afgelopen winter de folie met magneetjes achter de radiator aangebracht. Het was zo gepiept.”

3. Dag pottenkijkers, hallo besparing

Doe in de koude wintermaanden ’s avonds en ’s nachts de gordijnen dicht. Ramen tochten vaak of geven kou af. Mintjes: “In de winter wordt het toch al vroeg donker, dus dan mis je geen buitenlicht.”

4. Houd de wind eronder

Nog een tip voor in de winter. Tocht vindt altijd wel een gleuf; denk maar eens aan de brievenbus of je raam. Met een brievenbusborstel of tochtstrips kom je een heel eind. Mintjes: “Ongemerkt glipt er veel koud naar binnen, en ook veel warmte naar buiten. Daardoor ga je meer energie verbruiken. In plaats van je verwarming een graad hoger zetten, kun je beter alle naden en kieren dichtmaken.”

5. Zeg je oude apparaten vaarwel

Oudere apparaten verbruiken meer energie dan nieuwe. Kun je er geen afscheid van nemen? Mintjes: “Trek dan in ieder geval de stekker uit het stopcontact. Je kunt een stekkerdoos kopen met een aan- en-uitknop, dan kun je ze allemaal in één keer uitzetten.”

6. Laat die ventilator uit

Hoge temperaturen vragen om verkoeling. Maar de ventilator aanslingeren, heeft volgens Jos Keurentjes, deskundige energietransitie, geen zin en is zonde van de energie, ook al ontstaat er een lekker briesje. “Een ventilator zorgt alleen voor luchtverplaatsing. Echt afkoelen doet die niet. Sterker nog: de ventilator laat de temperatuur juist stijgen. Het apparaat wordt warm en doet daardoor het tegenovergestelde van koelen.”

7. Ga bij groen wonen

Nog een tip voor hoge temperaturen. Keurentjes: “Als het warm is, kun je het beste groen om je heen hebben.” Dat werkt zo: bestrating en verharding worden vaak warmer dan natuurlijke materialen. Leg je hand maar eens op een grasveld als de zon schijnt, en dan op asfalt. Het asfalt zal warmer zijn. Als de oppervlaktetemperatuur warmer is dan de luchttemperatuur, laat het warme oppervlak de luchttemperatuur stijgen.

8. En breien maar

Keurentjes: “Ongeveer 80 procent van ons energieverbruik gaat op aan de verwarming. Elke graad eraf zie je fors terug in je energierekening.” ’s Winters dus met een trui op de bank en een dekentje in plaats van een T-shirt.”

9. Kleine wasjes? Grote was!

Wasmachines en drogers zijn grote energieslurpers. Manuel Oppenoorth, adviseur duurzaam wonen: “Met een paar kleine wasaanpassingen bespaar je al snel tientallen euro’s op jaarbasis.” Was bijvoorbeeld altijd op 30 graden, in plaats van 40. Voorkom sluipverbruik en zet je wasmachine na het wassen uit. Zorg vooral ook dat je wastrommel vol zit als je de wasmachine aanzet, zonde om de wasmachine te laten draaien voor kleine wasjes. Hang je was daarnaast (buiten) te drogen. “Per overgeslagen drogerbeurt bespaar je twee euro. Als je dit een heel jaar doet, bespaar je driehonderd euro.”

10. Maak slim gebruik van (dag)licht

Laat enkel lampen branden wanneer dit nodig is en maak zoveel mogelijk gebruik van het natuurlijke licht. Daarnaast is een ledlamp wel tien keer zuiniger dan een gloeilamp. Deze aanpassing geldt volgens Oppenoorth voornamelijk voor lampen die veel gebruiken: “Bij de oude spaarlamp in de schuur die je een keer per week aanzet, zal het niet veel zoden aan de dijk zetten.” Het is wel raadzaam de lamp op den duur te vervangen, maar geen haast, aldus Oppenoorth.

11. Kook eenpansgerechten

Ook in de keuken kun je met een aantal kleine aanpassingen veel energie besparen. Gebruik tijdens het koken één pan op één pit, met een deksel. Oppenoorth: “Op deze manier zorg je voor minder warmteverlies, maar ook voor minder vocht in huis.” Van paella tot wokschotels; er zijn allerlei recepten voor eenpansgerechten te vinden.

12. Gebruik je oven multifunctioneel

Zet in de winter na gebruik de oven open. Oppenoorth: “Hierdoor stroomt warmte uit de oven je huis in en hoeft de verwarming minder hard te werken.” Nog een oventip: heb je de bakplaat niet nodig? Deze dwarsboomt de luchtstroming en kun je dus beter weghalen.

13. Laat het vriezen en dooien

Koelkasten en vriezers verbruiken meer als ze (bijna) leeg zijn. Als ze goed gevuld zijn, blijven ze beter koel van binnenuit. Je kunt je koelkast een handje helpen door je bakjes uit de vriezer in de koelkast te ontdooien. Zet geen warme gerechten in de koelkast; het kost dan extra energie om de koelkast weer koud te maken. Indien je vriezer een dikke ijslaag bevat, heeft Oppenoorth een tip: “Laat de vriezer regelmatig ontdooien. Hierdoor werkt die efficiënter.” Ga je met vakantie? Schakel je koelkast en vriezer dan helemaal uit.

14. Verkies je tablet boven je desktop

Wie stroom wil besparen, kan beter een laptop gebruiken dan een gewone computer. Het allerzuinigst is het gebruik van een tablet. Daarvan kost het opladen maar een paar euro per jaar. Oppenoorth: “Alles is beter dan een desktop, die zijn het minst zuinig.”

15. Geef geld uit én bespaar

Voor mensen met een ruime(re) beurs is het raadzaam te investeren in energiebesparende middelen. Oppenoorth: “Een kleine investering heb je vaak al snel terugverdiend.” Wees bijvoorbeeld alert op sluipgebruik. Het is een veelvoorkomend fenomeen waarbij apparaten ook in een stand-bymodus energie verbruiken. Door een bespaarstekker aan te schaffen (variërend van €10 tot €50) wordt dit voorkomen. Speciaal voor vloerverwarmingeigenaren heeft Oppenoorth nog een tip: “Geef jezelf een pompschakelaar van vijftig euro cadeau.” De schakelaar zorgt er middels een sensor voor dat de vloerverwarmingspomp niet voortdurend blijft doorpompen. “Het scheelt al gauw 150 euro per jaar.”

Kun je geen genoeg krijgen van deze energiebesparende tips? Download via deze link het gratis ebook van het regionaal energieloket.