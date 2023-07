Doe een gratis les tai chi en salsa tijdens je lunchpauze op de Zuidas: ‘Ik ga vol energie terug naar kantoor’

William Antersijn (vooraan) geeft tai chi en salsales voor wie wil. ‘Door passen te leren, leer je focussen. Het is beide een vorm van ontspanning.’ Beeld Jakob van Vliet

Hoewel er tijdens de zomermaanden weinig studenten op de Vrije Universiteit Amsterdam rondlopen, heeft een groepje van vijftien volwassenen zich op donderdagmiddag buiten verzameld op het basketbalveld op het Campusplein.

“Adem in, adem uit. Borst open, trek je ellebogen omhoog,” zegt William Antersijn (66), die hier tai chi en salsales geeft. De meeste deelnemers zijn medewerkers van de VU en komen regelrecht achter hun laptop vandaan.

Een enkeling draagt sportkleding. Spijkerbroeken, blouses en jasjes voeren de boventoon. Chelsea boots, sneakers en nette herenschoenen volgen op de lichtgroene sportvloer het ritme van Antersijn, die geheel in het zwart gekleed is, op zijn grijze muts na. Er doet zelfs een vrouw op hakken mee.

Sporten tijdens de lunch

“Normaal doe ik een wandeling als afsluiter van mijn lunchpauze, maar dit is nieuw voor mij,” zegt Rosanne Prakke (41), die vandaag voor het eerst meedoet. Ze werkt op de marketingafdeling van de VU.

Elke dinsdag- en donderdagmiddag wordt er van 12.30 uur tot 12.45 uur tai chi (met invloeden van kungfu) gegeven, een van oorsprong Chinese krijgskunst. Dan is er een kwartier pauze om vervolgens van 13.00 uur tot 13.15 uur door te gaan met salsa, afkomstig van Cuba en veel gedanst in Latijns-Amerika. De lessen zijn gratis en duren een kwartiertje, zodat mensen tijdens hun lunchpauze een moment kunnen bewegen.

“We proberen vooral veel korte, middelzware beweegmomenten te creëren,” zegt Ezra Lodder (27), projectleider van ‘VU in beweging’, waar tai chi en salsa onderdeel van zijn. Deze momenten zijn gebaseerd op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2021: ‘Doing some physical activity is better than doing none.’

Hij ziet medewerkers en studenten uren achter een bureau naar een scherm kijken. “Bewegen wordt gezien als het tegenovergestelde van het academische leven. De taak die voor ze ligt, krijgt meer prioriteit dan sporten. Met dit project hopen we dat bewegen een vast onderdeel van de dag wordt.”

En plein public

De lessen in de buitenlucht trekken de aandacht. Er blijven mensen langs de kant kijken en schoorvoetend komt er een man vragen of hij de volgende keer ook mee mag doen. “Dat zien we vaker,” zegt Lodder.

“Iedereen mag meedoen, je hoeft geen student of medewerker van de VU te zijn. Ook buurtbewoners kunnen langskomen. We zien ook weleens dat er werknemers vanaf de Zuidas meedoen.”

Het duurde even voordat Prakke met twee vrienden de moed had verzameld om deel te nemen. “Ik heb eerst maanden gekeken, in de winter stonden ze ook al te sporten in dikke jassen. Iedereen kijkt naar je, dat voelt heel publiek. Ik ben een beetje achteraan gaan staan. Gelukkig ben ik niet de enige idioot die dit doet.”

De angst om en plein public te sporten herkent Antersijn. Hij trekt vaak last minute nog mensen van het plein af om mee te doen. “Er heerst een schaamte om in de openbare ruimte te bewegen. Het is een trend om in donkere ruimtes in anonimiteit te willen trainen. Ik moet mensen echt een drempel over trekken, maar als ze daar overheen zijn, zijn ze heel enthousiast.”

44 marathons

Antersijn geeft sinds 2019 volledige lessen van een uur in kickboksen en taekwondo in Sportcentrum VU. Hij is geen onbekende op het gebied van sport. Zo beoefent hij momenteel taekwondo, tai chi, kungfu, dansen, hardlopen en kickboksen. Op zijn zesde begon hij met karate, op aanraden van zijn moeder. “Om mijn roekeloosheid te sturen.” Inmiddels heeft hij meer dan zestig jaar ervaring in verschillende vechtsporten.

In het seizoen van 1984-1985 werd hij nog Nederlands en Europees kampioen Taekwondo en in zijn leven liep hij al 44 marathons. Hij is geboren op Curaçao, dus het salsadansen zit in zijn systeem. “Salsa is van Curaçao, dat is een deel van het leven. Als ik me een beetje somber voel, zet ik salsamuziek op, dat maakt me blij.”

Rust in je lichaam

De gemene deler tussen salsa en tai chi is volgens Antersijn het choreografische aspect. “Door passen te leren, leer je focussen. Het is beide een vorm van ontspanning, waarin je rust creëert. Beide bewegingen vergroten hersengebieden zoals de hippocampus, die achteruitgaan als we ouder worden.”

Regelmatig bewegen is volgens hem dan ook noodzakelijk in tijden dat veel mensen kampen met mentale gezondheidsklachten. “Het vermindert het risico op chronische ziekten, verbetert de botdichtheid, verhoogt het energieniveau en bevordert het algemene welzijn.”

Romano Badal (39) is consultant bij de VU en doet wekelijks mee met de lessen. Hij heeft een geruit jasje aan met daaronder een lichtblauwe blouse en bruine leren schoenen. “Ik ben vechtsporter van origine en ik voel me zo relaxed na een lesje tai chi. Ik heb een zwaar zittend beroep, dus vol energie ga ik weer terug naar kantoor.”

Die rust is precies waar het bij tai chi om draait in vergelijking tot andere vechtsporten die meer gefocust zijn op spierspanning. “Bij angst en stress helpt het dus om langzame bewegingen te maken en te focussen. Het lichaam is het klankbord van het gevoel.”

Toch hebben tai chi en salsa volgens Antersijn een geheel eigen choreografie. “Van dansen wordt je blij, doordat er endorfines aangemaakt worden en er worden andere impulsen en connecties in je hersenen gemaakt, waardoor je op een andere manier naar situaties kijkt en creatiever reageert. Bij tai chi is focus heel belangrijk en het coördineren van je ademhaling.”

Bloed stroomt weer

“Kantel je bekken en maak een bear-butt, maak je rug bol als een tijger en blijf in deze pose, de ‘squatting monkey’. Probeer dit thuis maar drie minuten, als je begint te trillen, zit je goed,” zegt Antersijn. Na een kwartier verschillende tai-chihoudingen, komt er een einde aan de korte les.

“Ik voel me echt lekker. Het bloed stroomt weer,” zegt Prakke. “Heel tof dat dit wordt georganiseerd. Het kost niet heel veel tijd op je dag en het is een rustmomentje voor jezelf.”