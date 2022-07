Dochter zamelt geld in voor een camper voor haar ouders: ‘Hun verdriet werd te groot’

Beeld privéfoto

Goed idee: lekker met de camper naar de zon.

“Het idee was om na mijn vaders pensionering de helft van het jaar door Zuid-Europa te toeren. Dus toen het zover was, kochten ze van een vriend een leuk campertje.”

Maar toen.

“Toen werd bij mijn vader een rugtumor geconstateerd. Hij moest worden geopereerd, en toen hij wakker werd kon hij niet meer lopen, hij was door een incomplete dwarslaesie vanaf zijn middel verlamd geraakt.”

De camperplannen in duigen?

“Eerst wel, maar toen hebben ze van hun laatste spaarcenten het campertje verbouwd en maakten ze weer voorzichtig plannen om eropuit te gaan. Misschien niet een halfjaar naar Zuid-Europa, maar een weekje Zeeland werd hun stip aan de horizon.”

Ook leuk.

“In de tussentijd besloten ze de camper te verhuren via een camperverhuurservice. Het eerste stel dat ermee op pad ging, reed prompt het dak eraf, het frame is ook ontwricht, de camper is total loss.”

De wet van Murphy sloeg behoorlijk hard toe.

“Ja, kijk, ik ben erg van de school dat tegenslagen je sterker maken, maar soms kan het leven wel een zetje gebruiken. Ik voelde me een beetje wanhopig worden, hun verdriet werd te groot. Dus ben ik via Go Fund Me een actie begonnen om ze te helpen. Weet u, we hebben al 11.000 euro opgehaald, terwijl ik inzet op 15.000 euro voor een nieuwe camper, maar het meest bijzondere zijn de reacties die we krijgen, de woorden van mensen. Mijn ouders zijn van radeloos nu alweer hoopvol, ze bloeien echt helemaal op door deze actie.”