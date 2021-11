Docent Nederlands Michelle van der Kind debuteert met ‘Sea, seks & witlof’

Korteverhalenschrijver Michelle van der Kind in het St. Ignatiusgymnasium, waar ze lesgeeft. Beeld Nina Schollaardt

Ze zit in een leeg kamertje op het St. Ignatiusgymnasium in Zuid. Soms gaat het licht ineens uit als ze niet genoeg beweegt. We praten via Zoom. Drie dagen per week is dit de habitat van Michelle van der Kind. Ze geeft Nederlands aan pubers, al meer dan vijftien jaar.

Hartstochtelijk probeert ze haar liefde voor schrijven en literatuur over te brengen. Soms gaat dat goed, soms minder, maar met onheilstijdingen over de ontlezing en het failliet van het vak Nederlands hoef je bij haar niet aan te komen. “Je moet creatief zijn, maar ik geloof dat er heel veel leuke manieren zijn om Nederlands te geven. We lezen een dystopische roman en gaan zelf ook een dystopisch verhaal schrijven. Als je weken achtereen begrijpend lezen en spelling doet is het vreselijk saai, maar dat moet je dus niet doen.”

Op woensdag en donderdag is Van der Kind geen lerares. Dan staat haar telefoon uit, sluit ze zich op en schrijft ze. Dat doet ze al jaren. Sinds ze op de middelbare school zat, schrijft ze. Ze is zelfs Nederlands gaan studeren omdat ze schrijver wilde worden. Maar het werd het onderwijs, ‘ook heel leuk’, en dat schrijven doet ze er dus – uiterst gedisciplineerd – naast. Op woensdag en donderdag is ze onbereikbaar, weten haar vrienden.

“Ik begon met dagboeken en ik heb inmiddels zes romans geschreven,” zegt Van der Kind. Ze liet ze aan

collega-schrijver Stephan Enter lezen. Hij zei: “Ik vind het leuk dat je schrijft, maar als romans zijn ze niet goed.”

Er zijn schrijvers die om mildere kritiek zijn gestopt. Zo niet Van der Kind: “De verhalen groeien en krimpen weer. Het zijn twintig korte verhalen geworden.” En die werken wel.

Seks in een supermarkt

Die twintig verhalen zijn geestig, verrassend, schieten soms uit de heup of overrompelen in een beklemmend gevoel van eenzaamheid. Ze spelen zich voor het grootste deel af in Amsterdam, in supermarkten, examenlokalen, grachtenpanden of in een Instagrammuseum.

‘U durft niet hè?’ vroeg de bananenman. Hij ritste zijn jas open. ‘Komt u maar, ik help u wel.’ Hij nam haar hand, trok haar bij de biovrouw en de jongen vandaan, leidde haar langs de tomaten en de witlof. Bij de kruidenplantjes hield hij stil, zijn arm stevig om haar middel.

‘Ik zou graag ruige seks met u willen,’ fluisterde hij in haar oor. Ze voelde haar oorschelp heet worden van zijn adem, en ook een beetje vochtig. ‘Er is nog plek tussen het brood.’

(uit Sea, seks & witlof, in de gelijknamige bundel)

“Zou fijn zijn als het zou gebeuren toch? Seks in een supermarkt. Gezellig. Je komt een supermarkt in, je ziet iemand met dopjes in zijn oren. Je duikt in het gat in de werkelijkheid, en ineens is de rij bij de kassa echt absurd,” zegt Van der Kind. Een orgie ontvouwt zich tussen het brood en de sinaasappelen, op de hitsige tekst van Sea, Sex and Sun van Serge Gainsbourg. “Ik haal overal ideeën vandaan. Dan fiets ik achter iemand aan die bij elke straathoek een hand kruimels de weg opgooit. Onmiddellijk gaat mijn fantasie aan.”

Absurdistisch

Het komt nu bijzonder goed uit dat ze korteverhalenschrijver is geworden. Die romans, die hoeven ook even niet. “Ik heb een druk genoeg leven, met een baan als docent, twee kinderen, veel sporten. Twee jaar werken aan een roman lijkt me een lastig lange spanningsboog. Maar het is ook wel een kunst. In een kort verhaal moet een zin heel veel zeggen. In korte verhalen zit veel meer suggestie. En de lezer moet ook meer doen.”

De sport die ze zoveel beoefent, is klimmen. Van der Kind is een fervent klimmer – in de bergen in Frankrijk, maar in Amsterdam ook gewoon op klimwanden.

Overdag zie ik vanuit mijn tent de wolken voorbijtrekken. Vijf gaten heb ik gehakt, in vijf vloeren. Het dakraam heb ik opengezet zodat de vogels vrij spel hebben. In kamp 1 heeft een merel een nest gemaakt op de linnenkast. Vanuit het dakraam stijgt ook nu zijn gekwetter weer op.

(uit Touw, in Sea, seks & witlof)

Een kattenoppas transformeert het grachtenpand waar ze zit tot berglandschap. Het komt uit haar eigen leven, en ook helemaal niet. “Dan pak ik een stukje en isoleer ik dat. Zo’n huis waarin een klimmer zit die niet meer klimt, dat is het stekje. En dat stekje groeit uit tot een plant, tot iets wat ik niet had gedacht. De inspiratie komt wel uit de werkelijkheid om me heen, maar de uitwerking is elke keer anders. Soms is die absurdistisch, maar ik vraag me ook af of het echt raarder is dan de wereld om ons heen.”

Het werd maar niet later. Onbeweeglijk wachtten de schemerlampjes, de spiegels, de pantoffels onder het bed. ‘Je bent aan de beurt,’ had de man in de groene overall gezegd, ‘je mag naar binnen. Tijd voor fun. Time for playing.’ Hij scande het kaartje. Daarna moest ik achter hem aan lopen, een tunnel met feestlampjes in.

(uit Margatsni Hotel, in Sea, seks & witlof)

Instagrammuseum

Een tijdje geleden kocht Van der Kind uit nieuwsgierigheid een kaartje voor een Instagrammuseum. U weet wel, zo’n museum waar de plaatjes voor een Instagramwall of -story als vanzelf perfect zijn. Er zijn er inmiddels drie in Amsterdam. Van der Kind: “Als je het hebt over absurditeit van het leven, is zo’n Instagrammuseum zoiets. Hoe je daar rondloopt en foto’s maakt zoals er al duizenden zijn gemaakt, is wel wat bizar. Het hele museum kwam me oneindig voor. Ik heb vaak gedacht: hoelang duurt dit nog?”

Toch wilde ze geen aanklacht tegen het absurde van selfies schrijven, maar juist de gekte voor zich laten spreken.

Van der Kind is ook een korteverhalenlezer. “Voor het slapengaan: een verhaal induiken en er de volgende dag weer mee wakker worden.” Rob van Essen leest ze graag, Sanneke van Hassel, Elke Geurts. “Zij zijn mijn voorbeelden. Ik maak aantekeningen in hun boeken.”

Wie van een lerares Nederlands verwacht dat de school het hoofdonderwerp is, komt bedrogen uit. Slechts één verhaal speelt zich af op een school. “Maar de school is een goudmijn aan personages.”

Nu gaan al die personages – leerlingen, collega’s, ouders – potentieel haar boek lezen. Eng vindt ze dat. Maar ook fijn. “Het lijkt me heel grappig als leerlingen het gaan lezen en een recensie schrijven. Veel fijner ook dan de stoere recensenten van kranten straks. Dáár probeer ik nou niet aan te denken.”

Michelle van der Kind: Sea, seks & witlof, Gibbon Books, €19,50, verschijnt op 24 november