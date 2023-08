Dj Fafi Abdel Nour staat dit weekend op ZeeZout Festival: ‘Mijn jeugd was één grote mindfuck’

Dj Fafi Abdel Nour: ‘Soms sta ik als enige homo van kleur voor een compleet witte mensenmassa te draaien.’ Beeld Nina Schollaardt

Amsterdam-Oost, donderdagochtend. De deurbel klinkt en dj Fafi Abdel Nour stuift acht trappen af. “Mijn platen!” Anderhalve minuut later staat hij weer hijgend boven. Gelukkig, het zeldzame vinyl voor Dekmantel Selectors in Kroatië is binnen. “Typisch Steenbok, hè,” zegt hij lachend. “We zijn perfectionistisch, maar doen alles op het laatste moment.”

Zijn vinylverzameling dijt gestaag uit, maar de nieuwste hits zul je bij Abdel Nour niet horen. Met zijn expliciete voorliefde voor house uit de jaren negentig is hij de archeoloog onder de dj’s. “De meeste platen die ik draai zijn geproduceerd van 1993 tot 1999. Er komen nu hele sicke platen uit, maar ze klinken te perfect. De warmte of goofiness is er een beetje uit verdwenen. House werd vroeger vaak uitgebracht door mensen die gewoon wat aan het prutsen waren in hun slaapkamerstudiootje. Met instrumenten, zonder computer. De bpm gaan vaak op en neer. Daarom digitaliseer ik mijn platen en bewerk ze met het softwareprogramma Ableton. Daarmee kan ik de beats recht zetten, de hoge tonen feller maken, of de bas wat opvoeren.”

Op YouTube vindt hij zijn beste materiaal. “Mijn favoriete werkwijze is lekker thuis met mijn vape en een theetje labels uitzoeken en oude filmpjes kijken.” Vervolgens logt hij in bij Discogs. “De marktplaats voor vinyl. Soms is een plaat uitverkocht. Maar: never take no for an answer. Als je op een nummer klikt, krijg je een lijstje met alle verzamelaars die hem in hun collectie hebben. Zo kwam ik terecht bij de oorspronkelijke producer, die had er nog twee onder zijn bed liggen. Dat was Love Song van Trancefeld, de laatste plaat die ik vorig jaar draaide bij Dekmantel. Als ik deze track hoor wil ik iemand knuffelen.”

Het spannendste moment in een set is als de muziek bijna stilvalt, vertelt hij. “Soms valt een break niet helemaal lekker, mensen beginnen te praten, je ziet ze bijna kijken van: kom op nou, voer ons, boom, boom, boom! Als ik het niet vertrouw, druk ik op de ‘hotcue’ en sla ik de break over. Maar soms denk ik pff, slik het maar. Ik wil een spanningsboog, oké? Want soms vormt zo’n break juist het euforische omslagpunt van de avond. Mijn muziek is de helft van het werk, maar de andere helft is hoe jullie erop dansen.”

In een krappe caravan

Met een stapel internationale boekingen op zak, voor onder meer Boiler Room en de Panorama Bar in de Berlijnse club Berghain, is Abdel Nour een van de populairste house-dj’s van dit moment. Vorig jaar haalde hij tussen de gigs door zijn master Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Je moet altijd een plan B hebben,” legt hij uit. “Dat is van kinds af aan mijn mentaliteit. Want mijn familie is van ver gekomen.”

Op zijn derde vlucht Abdel Nour met zijn familie naar Nederland, omdat het thuis in Syrië voor hen als katholieke christenen niet meer veilig is. “In Syrië hadden we status, geld, een goed leven, vanwege de fabrieken die we hadden. Toen we aankwamen in het asielzoekerscentrum hadden we nog onze Prada- en Guccikleding aan, maar verder hadden we geen cent meer.” Een jaar lang leeft het gezin in een krappe caravan. “Mijn moeder moest dubbeltjes omdraaien om melk te kunnen kopen.”

Op zijn elfde krijgt hij via het kinderpardon een permanente verblijfsvergunning en keert voor het eerst even terug naar Syrië. “Het voelde vertrouwd, maar absoluut niet als thuis. Maar dat kan ik ook zeggen over Nederland. Thuis lijkt iedereen op je, maar denkt anders dan jij. Je ouders hebben hun eigen cultuur, geloof en ideeën en spreken nauwelijks Nederlands. Op school lijkt niemand op je, maar denken meer mensen zoals jij. Jij hoort er niet bij, dat was de vibe. Mijn leraar Engels op het vwo zei een keer als ‘grapje’: ‘Ga jij je kamelen maar drijven.’”

Volgeklad kladblok

“Mijn ouders droegen hun kruisje vol in het zicht, zodat iedereen kon zien dat zij ‘goede vluchtelingen’ waren. Zo leefde ik ook. Als mijn moeder me belde, ging ik in de bus niet in het Arabisch terugpraten, maar in algemeen beschaafd Nederlands. Zodat niemand kon denken dat ik de ‘stereotype Arabier’ was, namelijk de gelukzoeker met een bomgordel die je dochter komt verkrachten.”

“Mijn jeugd was één grote mindfuck. Opgroeien, de kerk, homoseksuele gevoelens hebben. Ik mocht het van mijn ouders niet aan mijn broertje en zusje vertellen. Ze beschreven het zo: ik was een volgeklad kladblok, en mijn broertje en zusje waren een leeg kladblok. Het was niet aan mij om daarin te schrijven over mijn levenskeuzes – want zij zagen het als een keuze. Maar die bubbel barst op zeker moment.”

Op zijn vijftiende komt Abdel Nour uit de kast en verlaat de katholieke kerk, tot afschuw van zijn ouders. Tijdens zijn studie ontdekt hij de clubs, gaat platen verzamelen en debuteert als dj op de queer clubavond HomOOST (nu omgedoopt tot BUTTS) in Club Oost. In het Groningen van 2014 kloppen de harten op de koele beats van techno, maar Abdel Nour verkiest al jong een warmer geluid. “Beyoncé was vroeger my queen, zij empowerde mij.”

Abdel Nour kwam op zijn derde met zijn familie naar Nederland. ‘Toen we aankwamen in het asielzoekerscentrum hadden we nog onze Prada- en Guccikleding aan, maar verder hadden we geen cent meer.’ Beeld Nina Schollaardt

Via disco en Italo voert hij zijn publiek trefzeker richting house. “Toen ik in de ontstaansgeschiedenis dook, ontdekte ik hoe belangrijk house is geweest voor de POC (people of color, red.) en queer community. Maar nu werd het gedraaid door witte heteromannen. Daar wilde ik mijn steentje aan bijdragen.”

Hoewel de dancewereld vaak wordt gezien als vrijplaats waar iedereen welkom is, blijkt de werkelijkheid weerbarstig, merkt Abdel Nour. “In 2019 werd ik geboekt in de Amsterdamse club De School, heel nice. Maar sommige witte mensen in mijn omgeving die ook lang bezig waren, dachten dat ik werd geboekt als diversiteitstoken. Alsof ik dat speciale buitenlandertje was, die het maar even ging proberen. Sorry hoor, dacht ik, jullie hebben de afgelopen twintig jaar deze industrie gedomineerd. Waarom zouden jullie daar wel mogen staan, en ik niet?”

“Soms sta ik als enige homo van kleur voor een compleet witte mensenmassa te draaien en de sfeer is een beetje grimmig. Dan doe ik mijn job, natuurlijk. Maar dan voel ik me wel alleen.”

Blond haar

De afgelopen jaren kampte Abdel Nour met body dysmorphic disorder, een aandoening waarbij iemand het eigen uiterlijk sterk vervormd waarneemt. “Dat komt voort uit mijn jeugd. Als je er telkens mee wordt geconfronteerd dat je ‘anders’ bent, krijg je een hyperfocus op dingen waar je niet blij mee bent, zoals mijn gewicht en die bos haar op mijn chest.”

“Als kind wilde ik een Nederlander zijn. Ik heb mijn moeder zelfs mijn haar blond laten verven. Maar deze zomer heb ik een knop omgezet. Ik heb twee jaar therapie gehad, en gebruik antidepressiva. Opeens lukte het om die drang om te bewijzen dat ik oké ben, en het oké doe – tegenover de maatschappij, mijn ouders, en mezelf – een beetje los te laten. Waardoor ik weer plezier kreeg in mijn gigs.”

“Mijn ouders en ik zijn naar elkaar toegegroeid. Door hun werk als tolk kwamen ze in aanraking met Arabische mannen die uit Syrië waren gevlucht omdat ze op mannen vielen. Zij beseffen steeds meer dat als je een goed mens bent, er een soort wiggle room is om naar de hemel te gaan, en niet naar de hel.”

Vorige zomer zagen zijn ouders Abdel Nour voor het eerst draaien, op het Dekmantel Festival in Amsterdam. “Ik zei: ‘Ik sta op het grootste podium van het beste festival van Nederland, jullie moeten erbij zijn!’ Na afloop spraken ze uit dat ze oké waren met alles. Met mij, met mijn geaardheid en met mijn werk. Dat voelde als een full circle moment, maar ja, hoe kom je daar? Door bij jezelf te blijven. Maar wat de fuck is jezelf? Het is alsof je een puzzel legt: op de doos staat het ideale plaatje, maar jij hebt geen idee waar alles moet, totdat het ongeveer op zijn plek valt.”

“Het afgelopen jaar vloog ik naar Bali, Zuid-Afrika, Brazilië. En ik dans weer tijdens het optreden! Soms ben ik nog steeds verbluft, dat ik op een stage voor zoveel mensen sta te draaien. Ik ben verder gekomen dan ik ooit had durven dromen.”

Dj Fafi Abdel Nour draait op zaterdag 2 september bij het Amsterdamse Zeezout Festival. Dit najaar wordt hij resident dj bij Club Raum, een nieuwe queerclub in Amsterdam Sloterdijk, die op 6 oktober de deuren opent.