Dit zijn de weekendtips van het Parool Panel: ‘Ga op de zondag na Museumnacht met je bandje gratis naar kleinere musea’

Beeld Het Parool

Randy Fokke, Paroolfotograaf en actrice tipt de galeries in de Hazenstraat. “Waar het bezoeken van een galerie in menig wereldstad op gelijke voet staat met het bezoeken van een museum of een winkel, voel ik me hier soms geremd. Onzin natuurlijk! Hoog tijd dat het hier ook meer ingeburgerd raakt. Breng dit weekend eens bezoek aan de Hazenstraat. Dit is tegenwoordig een levendige culturele attractie met meerdere galeries, met ook veel aandacht voor fotografie. Zoals Galerie Caroline O’Breen, Bildhalle Amsterdam en Galerie Wouter van Leeuwen. Daar is tot 19 november de jubileumtentoonstelling 20 jaar Galerie Wouter van Leeuwen te bezoeken. In de expositie is onder meer werk van de fotograaf Michael Wolf te zien, die op indringende wijze het leven in megasteden documenteerde. Ook ben ik benieuwd naar de portretten die Andrew Bush maakte van voorbijrijdende auto’s en hun – soms excentrieke – eigenaren.”

Emma Waslander, Curator Publieksprogrammering bij het Amsterdam Museum tipt een rondje kleine musea. “De Museumnacht is zaterdag, maar wist je dat je tot het einde van het jaar met je Museumnachtbandje gratis naar een museum naar keuze mag? Als ik iets mag tippen, dan zou ik aanraden om gelijk op zondag naar de pareltjes in de stad de gaan die minder bekend zijn. Zoals The Black Archives, die nu de mooie tentoonstelling Facing Blackness heeft. Loop vervolgens de nieuwe podcastroute van de Oostcast en ontdek naar wie de Dapperstraat en Vrolijkstraat verwijzen en waarom de impact van die namen nog steeds voelbaar is. En nu je toch in Oost bent: duik nog even Tot Zover in, mijn lievelingsmuseum, over de dood. Wist je dat Amsterdam de grootste museumdichtheid van de wereld heeft? Ik zou zeggen: zoek ze vaker op, die kleinere musea. We hebben er namelijk heel veel.”

Roelf Jan Duin, verslaggever bij Het Parool tipt spelletjeskroeg De Laurierboom. “Ooit had iedere zichzelf respecterende kroeg een leestafel, waarop keurig netjes de kranten van die dag plus een aantal tijdschriften lagen uitgespreid. Helaas, das war einmal, maar daar staat een positieve horecatrend tegenover: steeds meer cafés hebben een goed gevulde spelletjeskast, vol met bord- en kaartspellen. Weinig is leuker dan in de kroeg met vrienden eindeloos lang ingewikkelde of juist heerlijk simpele spelletjes spelen. Toegegeven, je moeten even een drempel over om middenin een drankgelag onbeschaamd te gaan Rummikuppen, maar uiteindelijk zal je meer jaloerse dan spottende blikken toegeworpen krijgen. Sommige café’s afficheren zichzelf als spelletjeskroegen, zoals 2 Klaveren op de De Clercqstraat in West, en schaakcafé Het Hok aan de Lange Leidsedwarsstraat. Mijn favoriet is De Laurierboom in de Jordaan, een sympathieke en pretentieloze buurtkroeg in de Jordaan, waar je kunt klaverjassen terwijl naast je een grootmeester een potje aan het snelschaken is.”

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.