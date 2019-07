Dit zijn de onderbelichte events tijdens Pride 2019

Beeld van de Pride Walk van afgelopen weekend. Beeld ANP

Deze Pride opent brandweerkazerne Victor de deuren voor een lhbt-feestje. Er zijn foodtrucks en dragqueens, er is een photobooth en MayDay komt draaien. De brandweerlieden zijn er zelf natuurlijk ook. Objectificeer de mannen en dames niet, maar drink samen een drankje, en vier dat de brandweer er voor iedereen is.

Woensdag 31 juli, 8.00-00.00 uur

Kazerne Victor, Dapperstraat 325

Seksuele diversiteit viert hoogtij op het Beursplein tijdens Crash, de pleinfuif voor fetisjisten van allerhande pluimage. Van Amsterdammers die zich hullen in leer en rubber tot lhbti’s die opgewonden raken van jockstraps (herenslip zonder achterkant): dit volwassen straatfeest is voor ­iedereen die een seksleven zonder taboes ambieert en zonder gêne wil flirten met gelijkgestemden in bijvoorbeeld een kruisloos legginkje.

Zaterdag 3 augustus, 16.00-23.00 uur

Beursplein

Op het Mercatorplein wordt een openluchtbioscoop gebouwd met een roze filmprogammering. Na een korte film over transgenderactivist Marsha P. Johnson wordt de iconische documentaire Paris is Burning vertoond. De dragqueens van House of Vineyard lijmen de films met optredens aan elkaar.

Woensdag 31 juli en donderdag 1 augustus

Mercatorplein

Voor het eerst vaart er een Aziëgeoriënteerde boot mee tijdens de Pride. Daarom wordt dit jaar ook stilgestaan bij de positieve ontwikkeling voor lhbti’s in Azië. In VondelCS is er een podiumgesprek tussen onder andere ­de Chinese activistische kunstenaar He Xiaopei en de voorzitter van Filipino LGBT Europe, een stichting die opkomt voor de rechten van Filipijnse lhbti’s.

Dinsdag 30 juli, 19.30-21.30 uur

VondelCS, Vondelpark 3

Bij warm weer laat de Amsterdammer zich tegenwoordig blijmoedig achterovervallen in troebel stadswater. Voor transpersonen is dat niet zo makkelijk of vanzelfsprekend, zelfs niet in een zwembad. Daarom is het De Mirandabad deze week heel even gereserveerd voor transseksuelen die zich door stigma’s of angst normaliter niet vrij voelen om een potje te watertrappelen.

Vrijdag 2 augustus, 14.00-16.00 uur

De Mirandabad

Blijft leuk: Amsterdamse travestieten die met elkaar een felle strijd aangaan om gouden medailles. Zij doen dat als deelnemers van de Drag Queen Olympics, de jaarlijkse multidisciplinaire wedstrijd voor doorgewinterde dragqueens en -kings. De dames moeten onder andere stilettosprinten en handtaswerpen.

Vrijdag 2 augustus, 18.00 uur

Homomonument, Westermarkt

Rennen op stiletto's is een must Beeld ANP

De musical Fun Home van OpusOne en het toneelstuk Small Town Boy van Toneelgroep Oostpool zijn tot en met 3 augustus te zien in het Internationaal Theater Amsterdam.

Small Town Boy vertelt het verhaal van een jongen die opgroeit op het platteland en zich niet herkent in zijn directe omgeving.

Op vier avonden zal model en transvrouw Valentijn de Hingh een serie na­gesprekken begeleiden, waarin publiek met elkaar in gesprek gaat over de thema’s van beide voorstellingen.

Tot en met zaterdag 3 augustus

ITA

De Amerikaanse fotograaf en activist Remsen Wolff maakte een gigantische collectie foto’s van onder anderen New Yorkse travestieten, performers en transseksuelen. Een expo van het werk van de getroubleerde kunstenaar, ­genaamd All American Girls, was voor het eerst te zien op het FotoFestival Naarden, en nu in een pop-up expo in de ­Bijlmer.

Tot en met zondag 4 augustus, 12.00-17.00 uur

Gallerie Oscam, Bijlmerdreef 1289

Beeld van de expo All American Girls van Remsen Wolff. Beeld Remsen Wolff

Na een hele week feest en verdieping wordt Pride afgesloten met een Damconcert als hoogtepunt. Voor de Amsterdammer die tijdens de Canal Parade te diep in allerlei glaasjes heeft gekeken: geen zorgen, het begint pas ’s middags. Onder anderen Alex Klaasen, Conchita Wurst, en Netta – Eurovisie – Barzilai stappen het podium op.

Zondag 4 augustus, 14.00-22.00 uur

Dam

De Canal Parade, het hoogtepunt van de jaarlijkse Pride, is op zaterdag 3 augustus, vanaf 12.30 uur op de Prinsengracht en de Amstel. Kijk voor het hele programma van de Prideweek op pride.amsterdam. Volg alles over de Pride in ons Prideblog.