Dit zijn de leukste feestjes rond oud & nieuw in Amsterdam

Oudejaarsavond blijft een dilemma: waar gaan we heen, en krijgen we die groep vrienden wel mee? Een overzicht van diverse feestjes, mét motivatie.

Groot, groter, grootst

Pak lekker uit

Geen zin om het nieuwe jaar in te luiden met kabbelende popliedjes en één voorzichtig glaasje bubbels? Het tegenovergestelde is de rouwdouwende Epiq New Year’s Eve. Zo’n elf uur lang dreunt er bonkende hardstyle door de Ziggo Dome en kun je lekker stampen. Voor de liefhebber.

20.00-07.00 uur, €75,95

Ziggo Dome, De Passage 100

Dresscodes kunnen dramatisch uitpakken, maar Paradiso houdt het dit jaar eenvoudig: voor winters bacchanaal Snowball wordt gevraagd om wit en zilver. In de kleine zaal staan sexy acts, in de kelder draait Joost van Bellen oude hitjes en in de grote zaal verzorgt queer popfeest FPQXL traditiegetrouw een glitterbal.

20.30-05.00 uur, €39

Paradiso, Weteringschans 6-8

Q-Factory gooit de temperatuur omhoog met Lobi, een oudejaarsfeest met tropisch thema. ‘Niet zeuren maar ­schuren’ is het devies. Er wordt dan ook ingezet op lichtelijk ordinaire r&b en hiphop: het genre dat zorgt voor gejoel en legio handen in de lucht.

22.00-04.00 uur, €33,44

Q-Factory, Atlantisplein 1

In de Afas Live wordt vrij letterlijk afgeteld naar het nieuwe jaar met overdekt festival TikTak. De jaarwisseling wordt muzikaal omlijst door grote namen als Lil’ Kleine, Broederliefde, Snelle en Sevn Alias. Vunzige Deuntjes heeft een eigen podium. Wellicht een indi­catie voor de verhouding heren-dames ­tijdens TikTok: dames betalen minder voor een kaartje.

22.00-06.00 uur, vanaf €52

Afas Live, ArenA Boulevard 590

Goed begin

Vergeet de 31ste: feest op 1 januari

Als je ergens lekker lang kunt doortrekken tijdens de feestdagen, is het in de kelder van De School. Onder leiding van bekenden als Sandrien en Job Jobse worden de hardcore feestgangers het nieuwe jaar ingesluisd. Naar huis gaan hoeft pas op 2 januari om 09.00 uur. Kun je meteen door naar je werk.

Woensdag 1 januari, 14.00 uur, €28

De School, Jan van Breemenstraat 1

Tijdens queertechnofeest Breakfast is Burning (waar je ook kunt ontbijten) zie je steevast twee kampen: zij die hebben doorgehaald, en zij die fris zijn opgestaan. Dat maakt niet uit, want na een aantal uurtjes samen in de donkere loods vol stevige muziek zit iedereen weer op één lijn.

Woensdag 1 januari 08.00-18.00 uur, €29,50

Warehouse Elementenstraat, Elementenstraat 25

Je moet in de ontnuchterende vrieskou even naar Sloterdijk fietsen, maar daar is dan ook een afterparty die de feestvierder als een warme deken omarmt. In Brets rode kubus worden afteraars verwelkomd met een legertje dj’s en een heel etmaal (dat leest u goed) extra feest.

Woensdag 1 januari 08.00-08.00 uur, €25

Bret, Orlyplein 76

Traditiegetrouw zorgt vrijgevochten ­circusenclave Thuishaven voor groots feest op 1 januari en schroomt het niet grote namen uit te nodigen. Dj’s Benny Rodrigues en Michel de Hey draaien direct na elkaar tijdens deze ‘nieuwjaarsdans’.

Woensdag 1 januari, 13.00 uur, €25,50

Thuishaven, Contactweg 68

Vurige afsluiter

Want vuurwerk maakt alles beter

Uitzicht met een prijskaartje

Voor een dubbeltje vanaf de eerste rang naar het vuurwerk kijken, zit er niet in. De Skylounge (in Hotel DoubleTree by ­Hilton) rekent €150, zonder drankjes. Bij het W Hotel betaal je dat ook, maar dan mag je wel ongelimiteerd champagne wegklokken. In rooftopbar Floor17 kun je zelfs €225 (inclusief diner) stukslaan. In de A’dam Toren kost dineren en aan de open bar hangen €275.

Skylounge, Oosterdoksstraat 4

W Hotel, Spuistraat 175

Floor17, Staalmeesterslaan 410

A’dam Toren, Overhoeksplein 1



Gratis en voor niks

Let op: in tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er geen groots, centraal vuurwerk afgestoken boven ’t IJ. De meeste Amsterdammers vieren oud en nieuw namelijk liever in de eigen buurt, aldus de gemeente. Zorg dus dat je een stel lokale vuurwerkfanaten vindt, zodat je niet voor niks staat te blauwbekken bij een doodstille Kop van Java.

Het centrale gemeentevuurwerk blijft weliswaar uit, maar de skyline van Amsterdam licht alsnog prachtig op rond middernacht. Betere uitkijkpunten dan het strandje van Pllek zijn er nauwelijks. Na afloop gaan binnen alle tafels aan de kant en kan er gedanst worden, met een bubbeltje erbij.

20.30-03.00 uur, €12,50

Pllek, Tt. Neveritaweg 59

Van het gebaande pad

Vier het net even anders

Feesten kunnen ze wel in Tel Aviv. Is­raëlisch restaurant Neni nodigt Amsterdammers deze jaarwisseling daarom uit voor een informeel mediterraan diner, inclusief feest. Dj’s veranderen het restaurant in een Tel Aviviaanse nachtclub en het ­restaurant verzorgt zomerse natjes en droogjes terwijl jij danst.

19.30 uur, €179

Neni, Stadionplein 8

Bierbrouwerij Poesiat & Kater verzorgt een gemoedelijke jaarwisseling voor de luie Amsterdammer: er worden in huiselijke sfeer kippetjes, ribs en cheddarworsten gegrild en vervolgens ­geserveerd op een gezamenlijke tafel. Nadat feestvierders zich als Gallische dorpelingen tegoed hebben gedaan aan hompen vlees, wordt buiten een ‘vuurwerkshow’ gestart.

17.00-03.00, €45

Brouwerij Poesiat & Kater, Polderweg 648

Wie echt alles uit de kast wil halen, moet naar de Nyx. De open minded club geeft namelijk een themafeest en verwacht dan ook dat men een beetje werk maakt van de outfits. Voor het thema, space, geeft Nyx vast een aantal subtiele outfitsuggesties: Darth Vader, Ziggy Stardust, E.T. en Barbarella. Maar een gekreukt aluhoedje is vast ook goed.

22.00-06.00 uur, €36

Nyx, Reguliersdwarsstraat 42

Om te vieren dat de nieuwe jaren 20 beginnen, wordt in De Nieuwe KHL teruggegrepen naar de twenties uit de vorige eeuw. Denk aan een live jazzband, comedy en sexy burlesque-­optredens van dames (en heren) in ­kittige pakjes. Wie vroeg komt, kan zelfs alle schaamte in 2019 achterlaten en meedoen aan een burlesqueworkshop.

21.00-04.00 uur, €39,50

De Nieuwe KHL, Oostelijke Handelskade 44