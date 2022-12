Dit zijn de drie nieuwe beschermde stadsgezichten van Amsterdam: ‘Mooi is geen argument’

Amsterdam heeft sinds deze week drie nieuwe beschermde stadsgezichten: Betondorp, verschillende delen van Zuid en de Admiralenbuurt. De bewoners zijn er blij mee. ‘Het is fantastisch om in een buurt op te groeien en te wonen waarover een verhaal te vertellen is.’

Sommigen zeggen dat de huidige beschermdrift van de gemeente voortkomt uit de sloop van een drietal villa’s in de Van Eeghenstraat eind vorig jaar. Daartoe was geen sloopvergunning nodig, alleen een sloopmélding, waarop eerst de buurt, toen de krant, toen gemeenteraadsleden en uiteindelijk de halve stad in opstand kwam: een rabiate schande was het, monumentale panden slopen om er perfide nieuwbouw voor in de plaats te zetten!

Monumentenwethouder Reinier van Dantzig zegt desgevraagd: “We zijn toen als bestuur en gemeenteraad inderdaad door actiegroepen aangezet om grotere delen van de stad te beschermen. Wat heel goed is, want Amsterdam heeft fantastische stedenbouwkundige buurten. Ook ik wil graag dat onze stad de mooiste ter wereld blijft.”

De gang naar de status van beschermd stadsgezicht was echter al eerder gestart, en niet haastje-repje in gang gezet, weet Norman Vervat (38) van de Erfgoedvereniging Heemschut: “De sloop van de dubbele villa in de Van Eeghenstraat was wel een soort eindpunt,” zegt hij, “maar het begin was er al lang: de rijksoverheid heeft een jaar of vijftien geleden in kaart gebracht welke Nederlandse wijken, gebouwd tussen 1870 en 1940, bijzonder genoeg waren om beschermd te worden. Deze hoorden daarbij, maar werden tien jaar geleden afgewezen. Nu, door de toenemende bouwwoede, kwam dit weer op de agenda.” Eind januari 2019 deden de erfgoedverenigingen Heemschut, het Cuypersgenootschap en Amstelodamum overigens al een aanvraag tot – gemeentelijke – aanwijzing van de gebieden.

Serieuze bescherming

Wat verandert er eigenlijk door zo’n zogeheten aanwijzing tot beschermd stadsgezicht? Het zit ’m vooral in de verplichting tot de aanvraag van een sloopvergunning in plaats van een -melding, zoals dus in de Van Eeghenstraat. Stemmen beweren dat de ongebreidelde verbouw- en uitbreidingsdrift in met name Zuid er enigszins mee zou moeten worden beteugeld, maar dat valt te bezien: uitbouwen, optoppen en onderkelderen worden met de aanwijzing niet per se voorkomen. Wethouder Van Dantzig: “Het gaat echt om het straatbeeld. Bovendien biedt deze aanwijzing een serieuze bescherming tegen sloop.”

Dat grootscheepse verbouwingen er niet mee worden voorkomen, erkent hij ook: “Een stad is een organisch geheel, mensen krijgen kinderen en willen dan weleens een kelder verdiepen.”

Bij menigeen heerst de vrees dat met deze beschermdrift de stad één groot openluchtmuseum wordt. Vervat van Heemschut beteugelt die angst: “Slopen en verbouwen kan nog altijd, maar pas nadat de gemeente kritisch naar de plannen heeft gekeken. Door deze bescherming kan ze beter sturen, zodat er bijvoorbeeld niet ineens flitsende glazen torens midden in De Pijp worden neergezet.” Van Dantzig: “Wat we willen voorkomen, is dat mensen ’s ochtends hun gordijnen openschuiven en denken: verhip, gister stond hiernaast nog een monumentaal pand.”

Overigens groeide de wethouder op in een huis in Zuid, aan de Koninginneweg, en woont hij nu nog net op het randje van een van de aangewezen buurten. Dat stemt hem trots: “Het is fantastisch om in een buurt op te groeien en te wonen waarover een verhaal te vertellen is, een buurt die een deel van de geschiedenis van de stad verbeeldt.”

Dat met de bescherming misschien meer dan bouwkundig vooral een maatschappelijk belang wordt gediend, onderkent Norman Vervat: “Het dient de bewustwording: je woont in een bijzondere buurt.”

Plan West

Daarmee is Thomas Hermans (36), stadsdeelbestuurder in Amsterdam-West, het eens: “Mensen zullen zich beter realiseren dat ze in een buurt wonen waar architecten en stadsplanners stratenplannen, zichtlijnen en ontmoetingsplekken voor hebben ontworpen die een eeuw later nog steeds werken.”

Admiralenbuurt: kruising Shackletonstraat en Vespuccistraat. Beeld Rosalie van der Does

Onder Hermans ressorteert Plan West, nu beschermd als de Admiralenbuurt, maar u mag De Baarsjes zeggen. Deze buurt is het vervolg en de kleine broer van het rijksbeschermde Plan Zuid van bouwmeester Hendrik Berlage. De buurt werd in een vloek en een zucht neergezet: in 1922 lanceerde de dienst Publieke Werken een plan, in 1925 begon de bouw, in 1927 was de klus goeddeels geklaard.

“Bij beschermd stadsgezicht denk je toch eerder aan de Grachtengordel dan aan onze buurt, alleen dat al maakt het bijzonder,” zegt Hermans. “Destijds was de dringende opdracht om voor meer woningen te zorgen, zesduizend liefst. Maar wat niet iedereen meer weet, is dat het zeker ook een culturele opdracht was.” Zo nam Berlage persoonlijk het Mercatorplein voor zijn rekening.

Om het te weten, moet je het eerst zien, is een adagium dat vaker opgeld doet, en zeker in het geval van de Admiralenbuurt, waar zesduizend arbeiderswoningen planmatig en regelmatig in het gelid staan – in huizenblokken en straatwanden van soms 250 meter lang. Fraaie hoeken en gevels, ontworpen door destijds gerenommeerde architecten, boden soelaas.

Admiralenbuurt: Cabralstraat. Beeld Rosalie van der Does

Hermans: “Persoonlijk vind ik de twee torens aan het Mercatorplein heel indrukwekkend, maar ook het Midwestgebouw, een oude school, is een juweeltje.” Vervat: “Bij Heemschut zeggen we: mooi is geen argument, het gaat ons om het totale plaatje. Dat gezegd hebbende, vind ik de strakke lijnvoering met brede lanen en grote pleinen in de Admiralenbuurt wel mooi, en dan met name de Hoofdweg.”

Van Dantzig, nog maar net bekomen van zijn lofzang op Zuid: “Niet alle bewoners zullen weten dat het stratenplan gevormd is naar het slotenpatroon dat er vroeger lag, toen het gebied nog behoorde tot de gemeente Sloten. Weet je dat eenmaal, dan besef je des te beter in wat voor prachtige, unieke stad we wonen.”

Concertgebouwbuurt: Jan Willem Brouwersstraat. Beeld Rosalie van der Does

Beschermd Zuid De aanwijzing van Zuid heeft iets van een ratjetoe. Zelfs de gemeentelijke afdeling Monumenten en Erfgoed verwoordt het aldus: ‘Een mix van particulier initiatief en overheidsbemoeienis, een gevarieerde bebouwing zowel voor de gegoede burgerij als voor middenstanders en arbeiders, soms organisch en dikwijls meer of minder planmatig.’ Het beschermde gebied omvat drie ‘deelgebieden’ met elk een heel eigen karakter – en waarvan de strook Overtoom annex Vondelbuurt niet eens in Zuid maar in stadsdeel West ligt. Het tweede bestaat uit de Vondelpark-, Concertgebouw- en Museumpleinbuurt en het derde wordt gevormd door De Pijp en de Amsteloevers. Heel anders dus dan de aanwijzingen van Betondorp en Admiralenbuurt, die juist om hun eenheid worden geprezen. Norman Vervat van Erfgoedvereniging Heemschut: “Hier wordt heel duidelijk de bijzondere stedenbouwkundige samenhang beschermd. De arbeiderswijk De Pijp, de doorkijkjes naar het Vondelpark, de deels 18de-eeuwse panden aan de Overtoom, toen nog niet eens Amsterdam. Die veelheid is interessant.”

Beschermd Betondorp Dat Betondorp in wijlen Gerard Reve en Johan Cruijff beroemde zonen had, weet iedere Amsterdammer. Maar het wederopbouwdorp is zelf ook bijzonder. De gemeente zegt het zo: ‘Aan Betondorp liggen weliswaar de idealen van de tuinstadbeweging ten grondslag, maar Betondorp is door de sterk formele opzet uniek voor Nederlandse tuindorpen. Bijzonder is eveneens dat het tuindorp deels in experimentele betonbouw werd uitgevoerd.’ Betondorp is echt een dorp – zij het een kubistisch dorp – met een plein, destijds veel middenstand, bedoeld voor arbeiders die zich ’s ochtends het dorp uit, de belendende stad in repten. Alle straatnamen verwijzen naar dorpse zaken, zoals landbouw, oogst, graan, eg, zaaier en veeteelt. Tuindorpen waren nooit bedoeld voor vertier, dus cafés en restaurants waren er niet, daartoe vervoegde men zich ter stede. Norman Vervat van Erfgoedvereniging Heemschut: “Dit is landelijk een zeldzaam voorbeeld van een betonnen dorpje, al staan er ook huizen van baksteen. Het is typisch voor de jaren twintig van de vorige eeuw. Er heerste forse woningnood, net als nu, er moest snel worden gebouwd. Daar werden nieuwe technieken voor gebruikt, beton dus.” Alle drie de nu aangewezen stadsgezichten zijn de moeite van een ommetje of wandeling waard; Betondorp is zelfs een reis waard. Wie zich bij die buurt rijen met grijze minihuisjes voorstelt met ramen zo klein als schootsopeningen, zal verbaasd staan van de sensuele, ronde hoekvillaatjes, de voormalige bibliotheek op de Brink en de Amsterdamse Schoolachtige onderdoorgangen.