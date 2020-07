Dit zijn de beste restaurants van Noord

Veel beter dan Bacalar in de Chrysantenstraat wordt het niet. Beeld Eva Plevier

Veel ruiger en lekkerder dan taqueria Bacalar gaat het niet worden, aldus culinair recensent Gilles van der Loo. Hij at onder andere een taco de pulpo (‘een zoetzacht geroosterde droom van een gerechtje’) en tortilla’s belegd met rulle gebakken bloedworst, een salsa van mango en habaneropeper en friszure brunoise van komkommer. ‘Ik maak het niet vaak laat meer, maar u mag me voor deze taco midden in de nacht bellen, dan kom ik wel in mijn pyjama in de rij staan.’

Chrysantenstraat 4

De karaktervolle Coba Taqueria op de hoek van de Schaafstraat en het Gedempt Hamerkanaal combineert uitgelezen keuzes met de liefste service, en het eten is onweerstaanbaar, schreef recensent Hiske Versprille in 2017. Het menu, dat regelmatig verandert, is compact en de drankenkaart is al even klein, maar fijn. Als dessert at Hiske een tostada, met Italiaanse meringue, passievruchtcurd en druiven ingelegd in tequila. ‘Het doet me denken aan een citroentaartje van Holtkamp met een sombrero op.’

Schaafstraat 4

De inrichting, gerechten en bediening van restaurant Lazuur tonen de herkomst en liefde van de eigenaren. De pijlinktvis met gefermenteerde kool, koriandercress en beurre blanc van visbouillon heeft sprekende smaken: pittig door verse rode peper, bitterzoet van de kort en hevig verhitte inktvis, zuur en diepgang van de gefermenteerde kool. ‘Een gerechtje dat straalt als een kind met een zak vol spekkies,’ aldus Gilles van der Loo. De culinair recensent at ook nergens beter geroosterde bloemkool dan bij Lazuur.

Purmerplein 8

Lazuur is een échte, oprechte zaak met uitstekende bediening en dito gerechten. Beeld Eva Plevier

Bij FC Hyena - geen voetbalvereniging, maar een filmclub - mogen de robuuste gerechten mee de zaal in. Een vrolijkmakende plek, aldus Hiske Versprille. Er zijn geen voor- en hoofdgerechten, maar middelgrote borden die zich goed laten delen. ‘We smullen van de substan­tiële, smakelijke groentegerechten: een kloek stuk bloemkool uit de houtoven wordt geserveerd met Mexicaanse amandelmole en rozijnrelish, de ­geroosterde bloemkool heeft mooie bruine randjes en is precies goed gaar, de complexe amandelsaus omhult haar als een luxe bontjas.’ FC Hyena is een aanwinst voor de stad - als vrolijk filmhuis, maar ook als weldoordacht en charmant eethuis.

Aambeeldstraat 24

In een bedrijfspand op een tochtig hoekje in Noord wacht de grote verrassing: ‘t Houtskooltje serveert allerlei heerlijke dingen. Het opvallendst aan de zaak is de gigantische ­koperen grill achterin - het soort dat je ook in Istanboel ziet, ingebouwd in pijpenlaatjes, met gloeiende kooltjes en daarboven vlees. Specialiteit van het zaakje zijn de bandi’s, een zelfverzonnen naam voor de kalfsgehaktballetjes die het hart van de kaart vormen. Héél goed zijn de salades: een Libanese fattoush met volop knapperige groenten en gefrituurd brood, sumak en granaatappelmelasse en een Turkse piyaz-salade van boterbonen met milde groene peper en ei.

Johan van Hasseltweg 118