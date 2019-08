Dit zijn de beste Amsterdamse restaurants van 2019 tot nu toe

Eetcafé Duble is een geslaagde mix van invloeden; een heerlijke gastvrije plek om aan het einde van de middag met de kinderen neer te strijken en veel te lang te blijven hangen. De eigenaar (een Nederlander van Turkse origine) voert een Mediterrane keuken, en de kaart - 24 gerechtjes buiten de dagspecials om - trekt veel buurtbewoners die allemaal hun eigen voorkeur hebben. Onze favoriet is de de bruschetta met gestoofd kalf, steranijs en kaneel: om te juichen zo lekker. Lees verder

Ceintuurbaan 246, De Pijp

Cijfer: 8-

Duble Beeld Eva Plevier

Zoldering wordt gedraaid door mensen met veel ervaring (genre Michelinsterren) die iets ogenschijnlijk eenvoudigs heel goed proberen te doen. Dat merk je aan de gerechten. Denk: gegrilde groene asperge met citroenzest, hazelnoot, groene olijf en parmezaan is een zowel eenvoudig als steengoed gerecht. Lees verder

Utrechtsestraat 141, Centrum

Cijfer: 8

Zoldering Beeld Eva Plevier

Bij De Kop van Oost hebben ze gekozen voor een giga glazen pui, die prachtig uitzicht geeft op het water en de molen van de brouwerij. Winnaar is hier een plak bruingebakken kikker­erwtenpannenkoek die je als de zomerzon tegemoet straalt, erbij geroosterde aardpeer in de schil, zoetzure aardpeer, gehakte amandelen, verse doperwtjes en dubbelgedopte tuinbonen. Dat is niet minder dan geweldig. Lees verder

Zeeburgerpad 1, Centrum

Cijfer: 8

De Kop van Oost Beeld Eva Plevier

Bij familiezaak Minevitus/Vity’s wijnbar in Weesp voeren ze een uitstekende en betaalbare bistrokeuken. Er is niet echt een kaart: de patronne vraagt of er zaken zijn die je niet lust.

Van de op het karkas gebraden kwartelborst tot het Texels lam, aan de gare kant van rosé gebraden: de keuken levert vervolgens gerechten als een dorpsfeest mét polonaise. En dan de rauwe zwaardvis met verschillende tomatensoorten en rucola uit eigen tuin. Dat bordje knalt van kleur. Lees verder

Nieuwstad 32, Weesp

Cijfer: 8

Gastrobar Minevitus Beeld Eva Plevier

Bij 101 Gowrie eet je een nieuw soort Nederlandse keuken, bedacht door een Australiër met Duits-Japanse roots. We eten onder andere knapperige donkere roggekapjes met geitenyoghurt, jalapeño en noordzeekrab en aardpeer met zeewierkaramel, en paling met quinoa en rode biet. Zonder uitzondering steengoed. Machtig interessant, Nederlands geïnterpreteerd door een Australiër met een - vrij sterke - Japanse bril. Lees verder

Govert Flinckstraat 326HS, De Pijp

Cijfer: 8

Gowrie Beeld Eva Plevier

Bij Bar Alt op het Stadionplein koken ze een indrukwekkend (vast) menu met bier bij elke gang. Voor zulke beer pairings zou je zo naar Antwerpen rijden. Wat een geluk dat Bar Alt in Zuid zit.

De ‘lichtere’ gerechten zoals dat de dorade en de langoustine zijn steengoed, de kok is uitstekend, de ontvangst is hartelijk, en de ruimte voelt, ondanks het nieuwbouwcomplex zowel fris als geborgen. De rekening is stevig, maar je fietst nagloeiend naar huis. Lees verder

Stadionplein 103, Zuid

Cijfer: 8+

Bar Alt Beeld Eva Plevier

De jonge eigenaren van Parallel bedienen zich al glimlachend het vuur uit de sloffen terwijl hun Spaanse chef schitterende producten omtovert in geïnspireerde gerechten (kroketjes met blauwaderkaas, scheermessen in vermouth, en crema Catalana). De veelheid aan smaken kan hier en daar wat minder, maar de prijs-kwaliteitverhoudingen zijn werkelijk uitstekend. Bovendien: de overdaad duidt op gulheid van de chef, een verlangen om zijn gasten méér te geven. Lees verder

Overtoom 495-497, Oud-West

Cijfer: 8+

Parallel Beeld Eva Plevier

Librije’s Zusje in Waldorf Astoria heet sinds januari Spectrum. De chef is nog altijd Sidney Schutte. Er wordt gedurfd gekookt en met veel plezier bediend. De krokante truffel met pompoencrème, abrikozenpitolie en koude, met truffel geïnfuseerde melk zal ik, zeker in combinatie met het glas pedro ximénes, niet snel vergeten. De bediening is van wereldklasse. Foutloos en welingelicht, maar vooral oprecht gastvrij. Dat is knallen binnen de lijntes. Lees verder

Waldorf Astoria Hotel, Herengracht 542-556, Centrum

Cijfer: 8,5

Spectrum Beeld Eva Plevier

Op de plek waar sinds mensenheugenis restaurant La Cacerola te vinden was, opende in dit voorjaar Watergang. Een bijzonder zaakje, waar wordt gewerkt met een vast vijfgangenmenu. Wat het beste is? Moeilijk kiezen tussen het gerechtje met de gepekelde zalm en dat met de asperges. Ook de kippenlevermousse is onweerstaanbaar en opwekkend gemaakt. Amuses. Doe het goed of doe het niet. De tapenade die ook meegekomen is, raakt ons op dezelfde manier: smaken die zingen als een nieuwe snaar. Lees verder

Weteringstraat 41, Centrum

Cijfer: 8,5

Watergang Beeld Eva Plevier

